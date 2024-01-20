السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط الأرقام القياسية.. أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدفي جابرييل

أرسنال
أرسنال

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال وكريستال بالاس، بتقدم الجانرز بهدفين دون رد.

ويستضيف فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وانطلقت مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بثنائية

بدأت أحداث المباراة بتمريرات متتالية بين اللاعبين في منتصف الملعب، ليحصل كريستال بالاس على ركلة حرة مبكرة في الدقيقة الثالثة، وذلك بعد خطأ من مارتن أوديجارد، لاعب أرسنال.

وفي الدقيقة الثامنة، جاءت تسديدة قوية من جابرييل خيسوس، مهاجم أرسنال، من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتصدى لها دفاع كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 11، سجل جابرييل سانتوس هدف أرسنال الأول برأسية، بعد ركلة ركنية من ديكلان رايس داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور دقيقتين، شهدت المباراة كرة عرضية من بين وايت، لاعب أرسنال، من جهة اليمين وأخرى من بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها دفاع كريستال بالاس.

بينما شهدت الدقيقة 24 من اللقاء، ثلاث محاولات من لاعبي أرسنال على مرمى الخِصم، وسط استحواذ كبير بلغ نسبته 67%، مقابل محاولة وحيدة من لاعبي كريستال، أملًا في إدراك التعادل، والذي يستحوذ على الكرة بنسبة 33%.

وفي الدقيقة 26، تم احتساب تسلل على جابرييل خيسوس، قبل أن يقوم لياندرو تروسار، لاعب أرسنال، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ردت من دفاعات كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 37، سجل جابرييل الهدف الثاني لفريق أرسنال، جاء بأسيست من بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 42، تعرّض جيفيرسون ليرما، لاعب كريستال بالاس، للإصابة واضطر للخروج من أرض الملعب لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجددًا لمواصلة اللقاء.

واحتسب الحكم 4 دقائق من الوقت بدل الضائع، والتي شهدت محاولات عديدة بين لاعبي الفريقين لتسجيل الهدف الثالث في اللقاء، حيث جاءت تسديدة من جيفيرسون ليرما من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس ديفيد رايا.

أرقام قياسية لأرسنال بعد التقدم على كريستال بالاس

ويُعد جابرييل سانتوس أول  لاعب يسجل هدفين لأرسنال برأسية في مباراة بالدوري الإنجليزي منذ، أوليفيه جيرو أمام فولهام في نوفمبر 2012.

جابرييل سانتوس

كذلك يُعد جابرييل سانتوس أول مدافع يسجل ثنائية لفريقه في الدوري الإنجليزي، منذ توماس فيرمايلين في سبتمبر 2009 ضدد ويجان.

بينما يُعد أرسنال أول فريق في الموسم الجاري يسجل 9 أهداف من كلات ركنية، بينما يُعد أول فريق يسجل 10 أهداف من ركلات ركنية في الدوري الإنجليزي.

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ترتيب أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وقبل انتهاء اللقاء، يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، متفوقًا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

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