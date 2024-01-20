السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يسحق كريستال بالاس بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

انتهت أحداث مباراة أرسنال وكريستال بالاس، بفوز كبير لفريق الجانرز بخماسية دون رد.

ويستضيف فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وانطلقت مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق أرسنال قد تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول، جاء من جابرييل سانتوس في الدقيقة 11، قبل أن يأتي الهدف الثاني من دين هندرسون في الدقيقة 37 بالخطأ في مرماه. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أرسنال يسحق كريستال بالاس بخماسية نظيفة

بدأت أحداث الشوط الثاني من اللقاء، بتمريرات بين اللاعبين، قبل أن يُضيف لياندرو تروسارد الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 59، والذي جاءت عن طريق هجمة مرتدة وصلت إلى جابرييل خيسوس ومررها إلى تروسارد داخل منطقة الجزاء، ليتم تسديدها بشكل رائع.

 

وفي الدقيقة 64، حصل كريستال بالاس على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء أرسنال من قِبل إيبيريتشي إيزي، ولكن تصدى لها الحارس ديفيد رايا.

وبلغت نسبة استحواذ فريق أرسنال 60%، مقابل 40% للاعبي كريستال بالاس في مباراة قوية يبحث فيها الأخير عن هدف لتقليص الفارق.

وبدايةً من الدقيقة 69، أجرى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، ثلاث تبديلات بدخول جابرييل مارتينيلي بدلًا من لياندرو تروسارد، ودخول إميل سميث رو بدلًا من كاي هافيرتز، بالإضافة إلى دخول إدوارد نيكيتاه ليحل محل زميله جابرييل خيسوس، كذلك أجرى كريستال بالاس عدة تغييرات، أملًا في تقليص الفارق.

وقرر الحكم احتساب 6 دقائق إضافية بدل الوقت الضائع، لتشهد الدقيقة 90+1 رأسية من كريس ريتشاردز، لاعب كريستال بالاس، داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 90+4، أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال، بأسيست من إدوارد نيكيتاه.

وبعد دقيقة واحدة فقط 90+5، سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الخامس لأرسنال، ليُعلن حكم اللقاء فوز الجانرز بخماسية نظيفة.

 

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ترتيب أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وبعد انتهاء اللقاء، يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومتفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة أيضًا.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

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