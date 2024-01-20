السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الأردن يفرط فى فوز ثمين أمام كوريا الجنوبية بأمم آسيا

مباراة كوريا الجنوبية
مباراة كوريا الجنوبية والأردن

أهدر منتخب الأردن فوزا ثمينا على نظيره الكوري الجنوبي، وسقط في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة بالدوحة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الآسيوية 2023 المقامة حاليا بقطر.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، صاحبة المركز الثاني.

وافتتح سون هيونج مين التسجيل لكوريا بعد تسع دقائق من البداية عبر ركلة جزاء حصل عليها بعد عودة الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ على إحسان حداد لاعب الأردن.

وأدرك الأردن التعادل بهدف عكسي في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليخطئ بارك يونج وو في إبعادها بضربة رأس لتسكن شباك فريقه.

وتقدم يزن النعيمات للأردن بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى كوريا الجنوبية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة أدرك كوريا التعادل بهدف عكسي بعد تسديدة قوية ارتطمت بقدم يزن العرب وسكنت الشباك.

ويلتقي منتخب البحرين نظيره الماليزي في وقت لاحق، يوم السبت، ضمن المجموعة ذاتها، وكلاهما يبحث عن الانتصار الأول للحفاظ على فرص التأهل لدور الستة عشر.

ويختتم منتخب الأردن مبارياته في المجموعة الخامسة بمواجهة البحرين يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي كوريا الجنوبية مع ماليزيا في نفس اليوم.

 

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