إيران تهزم هونج كونج وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم آسيا

فاز منتخب إيران على نظيره هونج كونج بنتيجة 1 / صفر مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

سجل مهدي قائدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، ليمنح منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبطاقة العبور لدور الـ 16.

وبات المنتخب الإيراني رابع المتأهلين للدور الثاني بعد قطر والعراق وأستراليا الذين حققوا الفوز في أول جولتين أيضا بالمجموعات الأولى والثانية والرابعة للمونديال الآسيوي.

أما منتخب هونج كونج بقى في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد خسارته الثانية على التوالي علما بأنه خسر أمام الإمارات بنتيجة 1 / 3 في الجولة الأولى.

ويحل منتخب الإمارات ثانيا برصيد أربع نقاط ثم فلسطين برصيد نقطة واحدة.

وستكون مواجهة فلسطين ضد هونج كونج في الجولة الثالثة فاصلة للفريقين في إطار سعيهما لانتزاع بطاقة التأهل في وصافة المجموعة أو ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية بالجولة الثالثة يلعب منتخب إيران ضد نظيره الإماراتي في مباراة مهمة أيضا للأبيض لحسم تأهله من المجموعة.



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