إيران تفوز على فلسطين برباعية في كأس أمم آسيا 2023

حقق منتخب إيران فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني 4/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم.



وتقدم المنتخب الإيراني في الدقيقة الثانية عن طريق كريم أنصار فارد، قبل أن يضيف شجاع خليل زاده الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 38 سجل مهدي غايدي الهدف الثالث لإيران، فيما سجل تامر صيام هدف فلسطين الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 سجل سردار أزمون الهدف الرابع للمنتخب الإيراني.

وكانت مباريات المجموعة الثالثة قد انطلقت بمباراة الإمارات وهونج كونج، والتي انتهت بفوز الإمارات بنتيجة 3 /1.

ولم ينتظر منتخب إيران طويلا، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق كريم أنصار فارد، الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سامان قدوس، ليضع الكرة بقدمه اليمنى في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس رامي حمادة.

وواصل المنتخب الإيراني ضغطه ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق شجاع خليل زاده، الذي تلقى كرة عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها زميله قدوس، ليتابعها بقدمه اليمنى في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 12.



وحاول المنتخب الفلسطيني بقيادة الثنائي الهجومي زيد القنبر وشهاب قنبر، الهجوم على نظيره الإيراني وتسجيل هدف تقليص الفارق في شباكه، لكنه لم ينجح في ذلك، بسبب قوة الدفاع الإيراني وتحكم الفريق ككل في المباراة خاصة في وسط الملعب.



وتواصل الأداء الإيراني المميز في الشوط الأول، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق مهدي غايدي في الدقيقة 38، حيث تواجد في الجهة اليسرى بمنطقة الجزاء، وتلقى تمريرة من علي رضا جهانبخش، ليسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل المنتخب الفلسطيني هدفه الأول عن طريق تامر صيام، الذي استغل كرة عائدة بالخطأ من دفاع إيران ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم إيران 3/1.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الإيراني تفوقه الهجومي، وهاجم مرمى المنتخب الفلسطيني في أكثر من مناسبة بهدف تسجيل هدف رابع، فيما حاول الدفاع الفلسطيني امتصاص الضغط الإيراني.



وفي الدقيقة 55 سجل المنتخب الإيراني الهدف الرابع عن طريق سردار أزمون الذي استغل ارتباك دفاع فلسطين في تشتيت إحدى الهجمات أمام المرمى ليخطف الكرة ويضعها في شباك رامي حمادة.



وبمرور الوقت، تراجع الأداء الهجومي للمنتخب الإيراني ولم يشن العديد من الهجمات على مرمى فلسطين، فيما تحرر الفريق الفلسطيني نوعا ما من الضغط وبدأ لاعبوه في تبادل الكرات فيما بينهم، ومحاولة شن هجمات على مرمى علي رضا براينفاند حارس إيران، دون جدوى.



وفي الدقيقة 69 سدد علاء الدين حسن، لاعب وسط منتخب فلسطين، كرة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس إيران أمسك بها بسهولة.



وواصل المنتخب الإيراني تفوقه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 4 /1.

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