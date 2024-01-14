المنتخب الإماراتي يستهل مشواره في أمم آسيا بثلاثية في شباك هونج كونج

استهل المنتخب الإماراتي مشواره في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، بالفوز على هونج كونج 3 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالبطولة.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 34 عن طريق سلطان الأميري من ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب هونج كونج التعادل عن طريق فيليب تشن في الدقيقة 49.



وفي الدقيقة 52 سجل زايد سلطان الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي، فيما سجل يحيى الغساني الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ومرت الدقائق العشر الأولى من المباراة بدون محاولات جدية من الفريقين على المرمى، حيث اكتفى الفريقان بتبادل الاستحواذ على الكرة دون شن هجمات خطيرة.



ولم تشكل تلك المحاولات أي خطورة على مرمى خالد عيسى، حارس الإمارات، أو ياب هونج فاي حارس هونج كونج.



ولم ينجح الثلاثي الهجومي للمنتخب الإماراتي، فابيو ليما وسلطان الأميري وكايو، في فك شفرة دفاع منتخب هونج كونج، وظلت الأمور على حالها دون أي محاولة خطيرة لهز الشباك من الجانبين.



وفي الدقيقة 33 احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الإماراتي، بعد خطأ ارتكبه أوليفير جيربيج مدافع هونج كونج داخل منطقة الجزاء، ليترجمها سلطان الأميري بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الأول.



وسدد مات أور، مهاجم منتخب هونج كونج، كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى خالد عيسى في الدقيقة 36.



ورد منتخب الإمارات بمحاولة أخرى في الدقيقة 38، حيث سدد فابيو ليما كرة من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بعارضة مرمى هونج كونج.



وكاد خالد عيسى حارس الإمارات، أن يرتكب خطأ يكلفه غاليا، حينما أخطا في تمرير الكرة لدفاع فريقه، وسط ضغط من جانب هجوم هونج كونج، لكنه تدارك الموقف وأبعد الخطر عن مرماه في الدقيقة 41.



وتصدى خالد عيسى لمحاولة رأسية من مات أور في الدقيقة 43، في الوقت الذي تراجع فيه الأداء الهجومي للمنتخب الإماراتي.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الإمارات بهدف نظيف.



ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب هونج كونج، وحاول كثيرا هز شباك منافسه، وكان له ما أراد في الدقيقة 49 عن طريق فيليب تشين، الذي تلقى تمريرة عرضية من زميله إيفرتون كامارجو، ليضعها في شباك خالد عيسى مسجلا هدف التعادل.



وأحكم منتخب هونج كونج سيطرته على المباراة بعد تسجيله لهدف التعادل، فيما تراجع المنتخب الإماراتي للخلف خشية تلقي هدف ثان في شباكه.



وعلى عكس سير اللعب، نجح المنتخب الإماراتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق زايد سلطان، حيث تابع كرة مرتدة من حارس هونج كونج لدى تصديه لفرصة من سلطان الأميري داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني.



وسدد طحنون الزعابي، لاعب وسط الإمارات، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته علت العارضة في الدقيقة 55.



واستعاد المنتخب الإماراتي السيطرة على مجريات المباراة، وهدد مرمى هونج كونج في أكثر من مناسبة، دون هز الشباك.



وبمرور الوقت، ظهر الإرهاق واضحا على أداء الفريقين في المباراة، وقلت الهجمات على المرميين.



وفي الدقيقة 72 لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو (فار)، بعد سقوط عبد الله سالمين داخل منطقة الجزاء، بعد التحام مع لي نجاج هوي مدافع هونج كونج، ليقرر عدم احتسابها في النهاية.



وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، محاولات عدة من جانب منتخب هونج كونج من أجل إدراك التعادل، غير أن صلابة الدفاع الإماراتي وتألق الحارس خالد عيسى حالا دون ذلك.



ولجأ الحكم مجددا لتقنية (فار) بعد عرقلة تعرض لها غسان الحمادي لاعب الإمارات داخل منطقة الجزاء، ليقرر احتساب ضربة جزاء نفذها اللاعب ذاته بنجاح في الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته واللقاء بفوز الإمارات 3 /1.

اقرأ أيضا.. الإمارات تلتقي هونج كونج في بداية مشوارها بأمم آسيا 2023