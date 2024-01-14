الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليابان ينجو من فخ فيتنام ويتغلب عليه برباعية فى كأس أمم آسيا 2023

اليابان وفيتنام
اليابان وفيتنام

استهل المنتخب الياباني، مشواره في بطولة كأس أمم آسيا 2023، بتحقيقه فوزًا ثمينًا على نظيره الفيتنامي بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الثمامة في الدوحة، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للبطولة.

وافتتح المنتخب الياباني التسجيل عبر تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، ليتعادل بعدها منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نغوين دينه باك.

وفي الدقيقة 33 تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكايتو ناكامورا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة 85، من عمر اللقاء، ليحصد منتخب "الساموراي" أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره هونج كونج، في الرابعة والنصف مساء، بينما سيواجه منتخب إيران، نظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الأولى الثالثة للبطولة.

كأس أمم آسيا 2023 المنتخب الياباني فيتنام الإمارات هونج كونج

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