البحرين تسعى لرد الاعتبار أمام ماليزيا والأردن يواجه كوريا بكأس آسيا
تحت شعار لا بديل عن الفوز يلتقي المنتخب البحريني نظيره الماليزي، في الرابعة والنصف من مساء السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا 2023، في قطر.
واستهل المنتخب البحريني مشواره في البطولة القارية بخسارة قاسية أمام كوريا الجنوبية 1/3 في الوقت الذي سقطت فيه ماليزيا على يد الأردن صفر/4، وبالتالي فإن المواجهة بينهما لا تقبل القسمة على اثنين.
ويعاني منتخب البحرين من أزمة على مستوى خط دفاعه بعد إصابة أمين بن عدي في الكاحل خلال مواجهة مباراة كوريا الجنوبية، وتأكد غيابه لنحو شهرين.
لكن منتخب البحرين يتسلح بالتاريخ في مواجهات ماليزيا، إذ حقق سبعة انتصارات مقابل هزيمتين وثلاثة تعادلات خلال 11 مواجهة مباشرة سابقة جمعت بينهما.
ورغم الظروف التي يمر بها معسكر المنتخب البحريني، لكن المدرب خوان أنطونيو بيتزي يضع في اعتباره أن أي نتيجة بخلاف الفوز على ماليزيا قد تعني انتهاء مساعي الفريق في التأهل للدور التالي، قبل المواجهة العربية الخالصة التي تجمعه بالأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وودع منتخب البحرين البطولة الآسيوية 4 مرات من الدور الأول في أعوام 1988 و2007 و2011 و2015، بينما عبر للدور الثاني في النسخة الأخيرة عام 2019 بالإمارات، وخرج بصعوبة بالغة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16.
وفي قمة مباريات المجموعة، يلتقي أيضا المنتخب الأردني مع نظيره الكوري، في الواحدة والنصف ظهرا وسط معنويات مرتفعة في المعسكرين بفضل محصلة الجولة الأولى.
والتقى الفريقان سبع مرات من قبل، إذ فاز الأردن مرتين مقابل ثلاثة انتصارات لكوريا وتعادلا مرتين.
وستكون المواجهة الثامنة بين الفريقين حاسمة، إذ سيصعد الفائز بها لدور الـ16 مباشرة، بينما التعادل سيؤجل مصيرهما حتى الجولة الأخيرة.
ولم يتضح بعد مصير محمود مرضي من المشاركة أمام كوريا بعد تعرضه للإصابة عقب تسجيله هدفين في شباك ماليزيا.
وقال حسين عموتة مدرب منتخب الأردن بشأن مرضي " هو لاعب مهم جدًا بالنسبة للفريق، لقد تعرض لكدمة ويحتاج بعض الراحة، سنحاول استعادته للمواجهة المقبلة ولدينا الوقت الكافي لذلك".
وأضاف عموتة في مؤتمر صحفي "من الأفضل أن نواجه منتخب كوريا بهذا الانتصار الذي منحنا التحفيز المعنوي اللازم، لكن علينا أن نحلل اللقاء أمام ماليزيا ونحاول إصلاح بعض الملاحظات في الجانب الدفاعي، وتحديدًا في الشوط الثاني لتجنب ذلك في بقية طريق دور المجموعات".
من جانبه قال موسى التعمري جناح مونبلييه الفرنسي الذي سجل هدفين في شباك ماليزيا "كل مواجهة في كأس آسيا لها طابع خاص ولها متطلباتها الخاصة، وعلينا أن نسير خطوة بخطوة في هذه البطولة، حيث نأمل أن نواصل حصد النتائج الإيجابية والتأهل عن هذه المجموعة إلى الدور المقبل".