السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البحرين تسعى لرد الاعتبار أمام ماليزيا والأردن يواجه كوريا ‏بكأس آسيا

منتخب البحرين
منتخب البحرين

تحت شعار لا بديل عن الفوز يلتقي ‏المنتخب البحريني نظيره الماليزي، في الرابعة والنصف من مساء السبت في الجولة الثانية من مباريات ‏المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا 2023، في قطر.‏

واستهل المنتخب البحريني مشواره في البطولة القارية بخسارة قاسية أمام كوريا ‏الجنوبية 1/3 في الوقت الذي سقطت فيه ماليزيا على يد الأردن صفر/4،  ‏وبالتالي فإن المواجهة بينهما لا تقبل القسمة على اثنين.‏

ويعاني منتخب البحرين من أزمة على مستوى خط دفاعه بعد إصابة أمين بن ‏عدي في الكاحل خلال مواجهة مباراة كوريا الجنوبية، وتأكد غيابه لنحو شهرين.‏

لكن منتخب البحرين يتسلح بالتاريخ في مواجهات ماليزيا، إذ حقق سبعة ‏انتصارات مقابل هزيمتين وثلاثة تعادلات خلال 11 مواجهة مباشرة سابقة جمعت ‏بينهما.‏

ورغم الظروف التي يمر بها معسكر المنتخب البحريني، لكن المدرب خوان ‏أنطونيو بيتزي يضع في اعتباره أن أي نتيجة بخلاف الفوز على ماليزيا قد تعني ‏انتهاء مساعي الفريق  في التأهل للدور التالي، قبل المواجهة العربية الخالصة ‏التي تجمعه بالأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.‏

وودع منتخب البحرين البطولة الآسيوية 4 مرات من الدور الأول  في أعوام ‏‏1988 ‏و2007 و2011 و2015، بينما عبر للدور الثاني في النسخة الأخيرة ‏عام ‏‏2019 بالإمارات، وخرج بصعوبة بالغة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16.‏

وفي قمة مباريات المجموعة، يلتقي أيضا المنتخب الأردني مع نظيره ‏الكوري، في الواحدة والنصف ظهرا وسط معنويات مرتفعة في المعسكرين بفضل محصلة الجولة الأولى.‏

والتقى الفريقان سبع مرات من قبل، إذ فاز الأردن مرتين مقابل ثلاثة ‏انتصارات لكوريا وتعادلا مرتين.‏

وستكون المواجهة الثامنة بين الفريقين حاسمة، إذ سيصعد الفائز بها لدور ‏الـ16 مباشرة، بينما التعادل سيؤجل مصيرهما حتى الجولة الأخيرة.‏

ولم يتضح بعد مصير محمود مرضي‏ من المشاركة أمام كوريا بعد تعرضه ‏للإصابة عقب تسجيله هدفين في شباك ماليزيا.‏

وقال حسين عموتة مدرب منتخب الأردن بشأن مرضي " هو لاعب مهم جدًا ‏بالنسبة للفريق، لقد تعرض لكدمة ويحتاج بعض الراحة، ‏سنحاول استعادته ‏للمواجهة المقبلة ولدينا الوقت الكافي لذلك".‏

وأضاف عموتة في مؤتمر صحفي ‏‎"‎من الأفضل أن نواجه منتخب كوريا بهذا ‏الانتصار الذي منحنا التحفيز المعنوي اللازم، لكن علينا أن نحلل اللقاء أمام ‏ماليزيا ونحاول إصلاح بعض الملاحظات في الجانب الدفاعي، وتحديدًا في ‏الشوط الثاني لتجنب ذلك في بقية طريق دور المجموعات".‏

من جانبه قال موسى التعمري جناح مونبلييه الفرنسي الذي سجل هدفين في ‏شباك ماليزيا "كل مواجهة في كأس آسيا لها طابع خاص ولها متطلباتها ‏الخاصة، وعلينا أن نسير خطوة بخطوة في هذه البطولة، حيث نأمل أن نواصل ‏حصد النتائج الإيجابية والتأهل عن هذه المجموعة إلى الدور المقبل".‏

المنتخب البحريني كأس أمم آسيا 2023 البحرين كوريا الجنوبية حسين عموتة

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