مستقبل أفضل.. "حياة كريمة" تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين

تسعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى توفير فرص عمل ومشروعات للمواطنين في القرى التابعة لها، بهدف مساعدتهم في الحصول على دخل مادي لتلبية احتياجات أسرهم والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب والنساء المعيلات، يتم ذلك من خلال مبادرات متعددة، منها تنظيم ملتقيات توظيف في مواقع متعددة، وكذلك تقديم التعليم والتدريب على الحرف اليدوية، ودعم إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تدخل هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتقليل نسبة السكان تحت خط الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

حياة كريمة توفر فرص عمل

وتعمل المبادرة الرئاسية على تحقيق الاندماج المجتمعي وتقليل الفجوات الاجتماعية، خاصةً في دعم ريادة الأعمال لتوفير فرص العمل للشباب حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة والتوازن في توزيع الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث نظمت ملتقيات للتوظيف في المحافظات والجامعات والأندية لتوفير آلاف فرص العمل لكل التخصصات والمؤهلات الجامعية والفنية وأيضًا لغير الحاصلين على مؤهلات.

تعليم السيدات الحرف والمهن

كما وفرت المبادرة للسيدات في القرى الراغبات في التدريبات على الحرف والمهن التي تستخدمها في حياتها اليومية وايضا للتكسب منها مثل الخياطة والحرف اليدوية لصنع منتجات تستفيد منها في منزلها وتعرضها للبيع، وذلك بشكل مجاني وتأمين مستقبل كريم لهم ولأبناهم وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

المساعدة في إقامة المشروعات للمواطنين

كما توفرالحافزلإنشاء بيئة عمل إنتاجية تستقطب الشباب وتدعم نشاطًا اقتصاديًا مستدامًا لضمان استمرار التنمية المجتمعية من خلال تقديم الدعم الاقتصادي، يُمكن للمواطنين إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث توفر القروض لدعم تلك المشروعات، فضلا عن إقامة ورش تعليم للحرف والمساعدة في تسويقها بالمجان بالمعارض الضخمة بشكل مجاني ويأتي توفير فرص العمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.