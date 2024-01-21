الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024| "التفاصيل كافة"

موعد نهائي كأس الأمم
موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024، يشهد إقبالا كبيرا من قِبل الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة وبحث مكثف على محرك البحث "جوجل" للحصول على المعلومات حول موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024، حيث تكون مباراة النهائي في شهر فبراير المقبل.

موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

وتحتضن كوت ديفوار هذه البطولة للمرة الثانية، بعد النسخة التي أُقيمت في عام 1984 من المقرر أن يقام موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل في ملعب الحسن واتارا بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار يُذكر أن تنظيم مسابقة كأس الأمم الأفريقية تأجلت إلى العام الحالي 2024 نتيجة لمخاوف تتعلق بالظروف الجوية.

ويشارك منتخب مصر في هذه البطولة ويتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، حيث يطمح منتخب الفراعنة بقوة لتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غياب لسنوات حيث فاز المنتخب بأخر بطولة عام 2010، وتشهد البطولة مشاركة قوية من المنتخبات البارزة، حيث يسعى الجميع إلى الفوز باللقب في هذه النسخة.

موعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

يقام الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في السابع من فبراير الحالي، حيث يُجرى اللقاء الأول في تمام الساعة 9 مساءً، بينما يُقام اللقاء الثاني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة وتأتي هذه المرحلة بعد منافسات دور المجموعات التي شهدت تنافسًا شرسًا خلال هذا الأسبوع، حيث تسعى جميع الفرق بكل إصرار للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

وارتفعت قيمة الجوائز المالية المُخصصة للمنتخبات في المراكز الأربعة الأولى، في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تم رفع هذه الجوائز بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالنسخة السابقة.

والفريق الفائز بلقب البطولة يحصل على جائزة مالية تبلغ 7 ملايين دولار، فيما يحصل وصيف البطولة على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بالفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، ستحصل كل فرقة على مبلغ قدره 2.5 مليون دولار، بينما ستتلقى الفرق التي تودع المنافسة في ربع النهائي جائزة مالية تقدر بحوالي 1.3 مليون دولار لكل فريق.

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