الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الثقافي الروسي" ينظم ندوة للكتاب الروس المشاركين بمعرض الكتاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يُنظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بالتعاون مع جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، الأربعاء المقبل ندوة مع الوفد الروسي من الكُتاب والنقاد المشارك في الدورة الـ55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بقاعة الندوات بمقر المركز بالدقي.

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وقال مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين، في بيان للمركز اليوم، "إن هذا اللقاء سيتيح الفرصة للتعرف على أحدث إبداعات الكُتاب الروس، وأهم الإصدارات الأدبية التي ظهرت مؤخرا في روسيا.. مرحبا بحضور الكُتاب والأدباء المصريين للتواصل مع زملائهم من الوفد الروسي".

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أوضح البيان أنه من المقرر أن يحض الندوة كل من: فلاديمير بيلياكوف دكتور العلوم التاريخية والأستاذ بمعهد الاستشراق ورئيس تحرير مجلة "أرشيف الشرق"، كما له عدة مؤلفات عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية، والكاتب ديمتري ستريشنيف عضو اتحاد كُتاب روسيا والخبير بشئون الشرق الأوسط، والذي تُرجمت له عدة روايات للغة العربية، والناقد الأدبي كيريل كورتشاجين المتخصص في العلوم الأدبية والدراسات الأدبية، ويكاترينا سوبول الكاتبة بمجلة "أدب الشباب" والكاتب الصحفي والناقد الأدبي أفاناس ماميدوف والكاتبة مارينا موسكفينا فيما يدير اللقاء شريف جاد مسئول النشاط الثقافي ورئيس جمعية الخريجين.

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية الوفد الروسي من الك تاب النقاد معرض القاهره الدولي للكتاب

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