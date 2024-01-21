روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابى بطائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، دمرتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة أوريول.

وجاء في بيان للوزارة، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتأتي المحاولات الأوكرانية، بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.