الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

23 إصدارًا جديدًا.. تعرف على كتب "المصري" في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب،

تزامنًا مع الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحتفل دار المصري للنشر والتوزيع بمرور 15 عامًا على تدشينها، حيث تمحورت فلسفة الدار منذ 2009 على دعم واكتشاف الكتاب الشباب والصاعدين الذين أصبح معظمهم من الأسماء البارزة في سوق الكتاب العربي خلال تلك السنوات.

يفتح معرض الكتاب أبوابه للجمهور يوم الخميس 25 يناير، وفي اليوم نفسه تطلق "المصري" 23 إصدارا جديدا ضمن الاحتفال بعيدها الخامس العشر، من بينها كتاب "28-9-1970.. عبد الناصر.. الطريق إلى ليلة الرحيل" للكاتب محمد الشماع الذي تعاون مع الدار من قبل في أكثر من إصدار، وكتاب "شكسبير العاشق" للشاعر والسينارست المعروف حازم ويفي ورواية "بينما يغني عبد الحليم" لمحمد هشام دلاش كما أعلنت الدار على تقديم تخفيضات كبيرة للقراء، باعتبارهم العامل الأول والأهم في نجاح الدار منذ انطلاقها.

"تناول الكثير من القضايا الثقافية".. قراءة فى كتاب "كشوف الخالدين" لياسر ثابت

من جانبه، قال الناشر يوسف ناصف، مؤسس ومدير الدار "المصري للنشر والتوزيع" إن الدار صنعت اسمها عبر مراحل عدة بداية من مرحلة تقديم نفسها للسوق ثم تقديم العديد من الأسماء الموهوبة بجانب الكتاب الكبار والمعروفين الأمر الذي أكسب إدارتها خبرة كافية في تلبية تطلعات كل فئات القراء مصريًا وعربيًا حيث تشارك الدار بشكل شبه دائم في العديد من المعارض العربية الكبرى.

أضاف ناصف أن إصدارات "المصري" تعود شاهدة على كثير مما حدث في السنوات الماضية وذلك من خلال العناوين التي تغوص في التاريخ المصري الحديث والمعاصر، كذلك أصدرت الدار عدة روايات لكتاب شباب بعضهم تم تقديمه إلى سوق النشر لأول مرة من خلال الدار.

txt

مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب "تاريخ البريطانيين في الإسكندرية"

يوسف المصري

معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
معرض القاهرة الدولي للكتاب،
1
1
2
2
3
3
4
4
معرض القاهره الدولي للكتاب دار المصري للنشر والتوزيع معرض الكتاب المصرى

الأكثر قراءة

صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة