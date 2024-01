مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب "تاريخ البريطانيين في الإسكندرية"

صدر عن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي كتاب «تاريخ البريطانيين في الإسكندرية» The History of the British in Alexandria تأليف د. كارول إسكوفي.

يتناول الكتاب تاريخ البريطانيين في الإسكندرية والذي يعود إلى العصر الإليزابيثي المبكر، عندما رحل التجار والمسافرون والحجاج في رحلة طويلة مليئة بالمخاطر إلى المدينة.

وبعد عدة قرون، بدأ التحديث في ظل حكم محمد علي وجلب الثروة والفرص تدريجيًّا. اجتذبت التنمية تدفقًا من الأجانب، بما في ذلك البريطانيون، وتشكلت مجتمعات أجنبية؛ ما أعطى الإسكندرية طابعًا عالميًّا مميزًا إلى يومنا هذا، لا تزال المدينة تحمل علامة المجتمع البريطاني النابض بالحياة، من خلال المؤسسات التي أُسست، مثل المدارس والنوادي والمستشفيات والكنائس والمقابر والسكك الحديدية –أول سكة حديدية في إفريقيا والشرق الأوسط– وكذلك خط ترام الإسكندرية.

الأحداث التاريخية الكبرى بالإسكندرية

ويسلط الكتاب الضوء على الأحداث التاريخية الكبرى، بما في ذلك معركة أبي قير عام 1798، وأعمال الشغب والقصف عام 1882، والحربان العالميتان الأولى والثانية، والتي تمركزت في أثنائهما قوة التدخل السريع في البحر الأبيض المتوسط وأسطول الحلفاء في الإسكندرية، وقد غير ذلك الحياة تغييرًا كبيرًا داخل المدينة بعدة طرق. إلى جانب ذلك وباستخدام المواد الأرشيفية الأصلية والمراسلات والمذكرات وكتابات الرحلات، نسج المؤلف نسيجًا حيويًّا للحياة اليومية للرجال والنساء البريطانيين الذين عاشوا ذات يوم في المدينة الأسطورية.

الكتاب متاح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024 بجناح المكتبة (جناح 1 – صالة A1 ) وكذلك بمنافذ البيع بمكتبة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح للبيع وآخر للعرض.

وينطلق المعرض في 24 يناير 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 6 فبراير 2024.