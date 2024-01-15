الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا لبيع الهدايا التذكارية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الاسكندرية، اليوم الاثنين، منفذًا جديدًا لبيع الهدايا التذكارية بمكتبة الإسكندرية.

حضر الافتتاح كل من محمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري والدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي، والدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، ودينا يوسف؛ رئيس قطاع المكتبات، والمهندس هشام مرتضى؛ رئيس القطاع الهندسي، ولفيف من مديري إدارات وقيادات المكتبة.

وأكد “زايد” أن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار استراتيجية المكتبة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الأعمال الفنية والمستنسخات الأثرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد وترسيخ الهوية المصرية. 

ونوَّه محمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري، إلى أن المكتبة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تنمية الموارد المادية، وقد تم مراعاة إقامة المنفذ عند ممر الخروج بالمكتبة، ليكون محط التقاء جميع الزائرين بعد الانتهاء من جولتهم، مشيرًا إلى أن توقيتات عمل المنفذ سوف تكون خلال ساعات عمل المكتبة.

وفي سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، الأربعاء المقبل ندوة بعنوان «تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة»، بقاعة الوفود، مركز المؤتمرات، مكتبة الإسكندرية.

وتدور الندوة حول الدور المصري في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والتحديات التي تواجهها المنظمات الأممية والإقليمية، وأيضًا المنظمات الأهلية. 

مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا

مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذًا جديدًا
مكتبة الاسكندرية قطاع المكتبات الهدايا التذكارية الأعمال الفنية المستنسخات الأثرية

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