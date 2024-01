أحدث مطبوعات مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح للبيع وآخر للعرض.

وينطلق المعرض في 24 يناير 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 6 فبراير 2024.

فنار الإسكندرية



وتعرض مكتبة الاسكندرية أحدث مطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومنها: كتاب "فنار الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع التي أعيد اكتشافها"، من تأليف جان-إيف أمبرور وترجمة رانيا فتحي ورانية عز العرب، مراجعة علمية عماد خليل وصبحي عاشور، وتصدير الدكتور مصطفى الفقي.

مخرجات مبادرة “الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة”

كما تعرض المكتبة كتاب "Atlas of El-Nozha Gardens Complex Plants"، وهو أحد مخرجات مبادرة «الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة والتزام إنساني» للشباب التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية ووزارة البيئة المصرية، الإشراف العام للدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وتأليف د. ايمان نور؛ مدرس علم النبات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

تاريخ الوجود البريطاني في الإسكندرية



كما تشارك المكتبة بكتاب" The history "of The British in Alexandria، تأليف الدكتورة كارول إسكوفى والمقدمة كتبها السير جيفري آدامز، سفير المملكة المتحدة السابق، وتصدير الدكتور مصطفي الفقي. ويروي هذا الكتاب تاريخ الوجود البريطاني في الإسكندرية، بدءًا من الرحالة والحجاج والتجار الأوائل الذين قدموا إلى المدينة في زمن المماليك والعثمانيين، يليه التأسيس التدريجي لمجتمع تحت حكم محمد علي وأحفاده حتى الاحتلال البريطاني عام 1882.

الهيروغليفية المصرية للمبتدئين

أما كتاب "الهيروغليفية المصرية للمبتدئين" فهو صادر عن مشروع مكتبة الإسكندرية للترجمة، تأليف بيل مانيللي، وترجمة د. أحمد منصور ود. عزة عزت، المراجعة العلمية د. أحمد حمدي عبد المنعم، وتصدير د. مصطفي الفقي. ويعد هذا الكتاب أحد أهم الكتب التي يمكن للمبتدئ في تعلم الهيروغليفية الاعتماد عليها بشكل رئيسي، وذلك بافتراض أن القارئ ليس لديه أي فكرة عن اللغة المصرية القديمة.

ماكس هرتس باشا ولجنة حفظ الآثار العربية

ويضم المعرض كتاب "ماكس هرتس باشا ولجنة حفظ الآثار العربية"، وهو تأليف إستيفان أورموش، ترجمة الأستاذ الدكتور مصطفى رياض، دراسة وتعليق الدكتور حسام عبد الباسط، وتصدير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي. ويُعدّ هذا الكتاب إصدارًا مميزًا ضمن سلسلة الأعمال المترجمة لمكتبة الإسكندرية، وهو ترجمة لمجموعة من الدراسات القيّمة التي أعدّها أستاذ الدراسات العربية والإسلامية القدير إستيفان أورموش.



مجلة "ذاكرة العرب"

كما تعرض مكتبة الإسكندرية العددين السادس والسابع من مجلة "ذاكرة العرب"، وهي دورية علمية مُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والتاريخي والحضاري للبلدان العربية والإسلامية، وتهدف إلى التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن.

سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب

كما سيضم جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 سلسلة تراث الإنسانية للنشء والشباب، وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كل فروع المعرفة الإنسانية، على نحو مبسط وسهل وجذاب، لجميع الشباب في مصر والعالم العربي، انطلاقًا من دور مكتبة الإسكندرية المعرفي والتنويري، من خلال نشر رسالة مصر الخالدة عبر الزمان والمكان.



وجديرٌ بالذكر أن المكتبة تُفرد مساحة كبيرة لعرض إصداراتها الدورية؛ ومن أهمها مجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وسلسلة "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و"أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية. فضلًا عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي وكذلك سلسلة روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي الصادرة من مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.