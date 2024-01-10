الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا صينيًا لبحث فرص الاستثمار بالمدن الصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، وفد من شركة بيفار الصينية المتخصصة في صناعة الكيماويات وذلك لبحث فرص الاستثمار في الإسكندرية، جاء ذلك بحضور يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية.

الإسكندرية تمتلك مقومات الاستثمار 

في بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بالوفد الصيني في الإسكندرية، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لدعم فرص الاستثمار بالمدينة، لافتًا إلى أن الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية، وتمتلك العديد من مقومات الاستثمار؛ حيث أن بها الكثير من الأماكن التي يمكن إقامة المصانع بها؛ مثل: مركز ومدينة برج العرب والعامرية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود الموانئ التي تتيح فرص التصدير والاستيراد لجميع أنحاء العالم.

زيارة المدن الصناعية بمحافظة الإسكندرية 

وفي ختام اللقاء؛ اقترح المحافظ على الوفد زيارة المنطقة الحرة ومركز ومدينة برج العرب والعامرية لتحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، مضيفًا بأن محافظة الإسكندرية حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات التي تربطها بالمدن الصينية على كافة الأصعدة وخاصة في مجال الاستثمار.

 زيارة وفد من مقاطعة سيتشوان الصينية للإسكندرية 

وكان قد استقبل الشريف، في نهاية ديسمبر 2023، وفدًا من مقاطعة سيتشوان الصينية برئاسة جين هوى القنصل الثاني للصين بالإسكندرية، وهو يون نائب حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة سيتشوان.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خصوصًا في المجال التجاري والسياحي مشيرًا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية، حيث جاءت الزيارة لتفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في سيتشوان أثناء زيارة محافظ الإسكندرية للمقاطعة، والتي زار خلالها العديد من المشروعات والشركات الكبرى، وأبدى اهتمامه بفتح آفاق التعاون للاستثمار في العديد من المشروعات.

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