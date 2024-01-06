محافظ الإسكندرية يشهد حفل استقبال الكنيسة المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور نيافة الأنبا باڤلي مساعد قداسة البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، والقمص إبرام أميل وكيل قداسة البابا تواضروس، وعدد من الآباء الكهنة.

شارك في تقديم التهنئة، اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، نائبا محافظ الإسكندرية، وممثلو المخابرات الحربية والعامة والأمن الوطني، وممثلو الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وحدة المصريين هي صمام الأمان لوطننا الغالي

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الأعياد تجدد كل عام روح الإخاء والمحبة بين جموع المصريين، فوحدتهم هي صمام الأمان لهذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى استمرارنا جميعًا بالعمل على دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن كل القيادات السكندرية جاءت ليس لتقديم التهنئة، فقط بل لنحتفل سويًا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين ومتماسكين.

وكان قد هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. متمنيًا أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف إن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني. داعيًا المولى -عز وجل- أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد. لافتًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

محافظ الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية

محافظ الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية

محافظ الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية

محافظ الإسكندرية يزور الكنيسة المرقسية