السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال احتفالات عيد الغطاس.. محافظ الإسكندرية: مصر بلد السماحة على مر العصور

احتفالات الروم الأرثوذكس
احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الغطاس، وفقًا للتقويم الغربي والذي يتزامن مع عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الشرقي، وذلك ببطريركية البشارة، بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد إفريقيا، ونيافة المطران ناركيسوس الوكيل البطريركي بالإسكندرية.

وفي كلمته، قدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية التهنئة للإخوة الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس المجيد.

 وأعرب الشريف عن مدى الفخر والاعتزاز الذي نشعر به جميعًا حينما نتشارك الأعياد والاحتفالات، متمنيًا للجميع أجواء من البهجة والسلام وسيادة القيم الإنسانية والأخلاقية التي كان المسيح في طليعة الداعين إليها.

 

الشريف: اليونانيون أصبحوا جزءًا من مصر  

وأضاف المحافظ أن مصر واليونان بلد واحد، اليونانيون بالفعل أصبحوا جزءًا من مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، مؤكدًا روح السماحة التي تتمتع بها مصر وشعبها عبر العصور.

وأشار إلى أن هذه البطريركية التي أنشئت منذ أكثر من 2000 عام على أرض الإسكندرية والتي أسسها الإسكندر الأكبر خير دليل على ذلك.

 

البابا ثيودوروس الثاني: نخدم الوطن من أجل السلام وصداقة الشعوب

ومن جانبه؛ رحب البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد إفريقيا، بجميع الحضور لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الغطاس المجيد مقدمًا الشكر لجميع القيادات ولمصرنا الحبيبة للوقوف بجانبنا دائمًا، داعيًا الله أن يمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التوفيق والسداد في الفترة الرئاسية الجديدة، قائلًا "نحن نخدم الوطن من أجل السلام وصداقة الشعوب ومن أجل السلام المشترك بين مصر واليونان وقبرص".

شارك في تقديم التهنئة، اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، نائبا محافظ الإسكندرية، وممثلو المخابرات الحربية والعامة، وممثلو الأوقاف والأزهر الشريف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وسفير اليونان، وسفيرة قبرص، وقنصل اليونان بالإسكندرية، ورئيس الجمعية اليونانية بالإسكندرية.

احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس
احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس
احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس
احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس
احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس
احتفالات الروم الأرثوذكس بعيد الغطاس
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