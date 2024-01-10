استمرار التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالإسكندرية للتعامل مع حالة الطقس

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

تصريف تجمعات مياه الأمطار

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

وشهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على كافة الأنحاء مع نشاط في الرياح وانخفاض درجة الحرارة حد الصقيع وارتفاع أمواج البحر.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة، بدءًا من صباح اليوم الأربعاء، لمواجهة الأمطار.

ارتفاع أمواج البحر لـ3.5 متر

وأضاف أن هيئة الأرصاد الجوية قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن تشتد الأمطار بدءًا من ظهر اليوم، وتكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50-70 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

وأكد نافع، على تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.

أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136- 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.