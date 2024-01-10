"الإسكندرية تتألق بميادينها" تعيد الهوية الحضارية لميادين عروس البحر

تشهد مدينة الإسكندرية، العديد من مشروعات تطوير الميادين بأحياء عروس البحرالمتوسط، وذلك في إطار المسابقة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان" الإسكندرية تتألق بميادينها"، والتي انطلقت في مطلع أكتوبر2023، وتواصل الأحياء أعمال التطوير بالميادين المختلفة.

وعلى مدار3 أشهر تم الإنتهاء من تطويرعدة ميادين، حيث افتتحها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عقب الانتهاء من كافة مراحل التطوير بها، كما تستمر أعمال التطوير بباقى الميادين.

وتستعرض “الدستور”، خلال هذا التقرير تفاصيل المسابقة، والميادين التي تم تطويرها.

7 أحياء تشارك في المسابقة

يشارك بمسابقة “الإسكندرية تتألق بميادينها”، 7 أحياء مختلفة، ورصد محافظ الإسكندرية مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة، حيث تم رصد مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و30 ألف جنيه للمركز الثالث، وذلك لخلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة علي نطاق المحافظة.



محافظ الإسكندرية: تجميل الميادين وتحويلها لواجهة حضارية



قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن "الإسكندرية تتألق بميادينها" هي مسابقة جديدة من نوعها هدفها الأساسي خلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لبذل أقصى جهد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق مع الحفاظ على هويتها فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء للحد من التغيرات المناخية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري بكافة أحياء المحافظة.



تطوير ميدان المندرة الجامع وحديقة مدخل الصحراوي



افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال تطوير ورفع كفاءة "ميدان المندرة الجامع" بنطاق حي ثان المنتزة، والمرحلة الأولى من تطوير "حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي" بمساحة 21 فدانا بنطاق حي وسط، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما ورفع كفاءتهما.

وتضمن تطوير ورفع كفاءة "ميدان المندرة الجامع"، إزالة الميدان بالكامل لتهالكه وتآكله وتم تركيب أرضيات وبناء أحواض، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وتركيب سور من الحديد خارج الميدان.

كما شملت أعمال تطوير "حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي" رفع كفاءة الأرصفة داخل الحديقة والممشى وإصلاح النافورة والزراعات التالفة وإعادة زراعة المسطحات الخضراء (النجيلة)، كما تم إصلاح شبكة الري وإعادة تركيب الرخام الموجود حول النافورة والمداخل الرئيسية وإصلاح سواري الأعلام، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة.

ميدان الموسيقى أعمال تطوير ميدان وحديقة ألنبي

تم افتتاح ميدان الموسيقى بمنطقة رشدي بنطاق حي شرق، كما تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وحديقة ألنبي، وذلك في إطار مسابقة “الإسكندرية تتألق بميادينها”، لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.



افتتاح ميدان زويل

تم افتتاح ميدان "زويل" بنطاق حي وسط بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وتفقد أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية؛ استعدادًا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة.



افتتاح ميدان فرس النهر

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ميدان فرس النهر بمثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي وكذلك تفقد تطوير ورفع كفاءة أحواض سي جل ومسجد الحبيب.

النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي

تم افتتاح النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفنادق بالمنشية، وأعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية استعدادًا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة.



ووجه محافظ الإسكندرية، كافة الأحياء بالبدء في تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الميادين الرئيسية بالمحافظة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير التي تتم بالميادين والحدائق العامة بالإسكندرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.



وتم تطوير ميدان الأنفوشي من خلال إزالته بالكامل لتهالكه وتآكله وتم عمل ميدان جديد بتصميم تمت الموافقة عليه من قبل التنسيق الحضاري بحيث يتماشى مع الهوية البصرية للإسكندرية، وتم رفع كفاءة وصيانة ميدان الفنادق بالكامل بالتعاون مع المجتمع المدني دون أي تكلفة على المحافظة أو الحي.

كما تم تشكيل لجنة من حي الجمرك لصيانة والحفاظ على الميادين سواء فيما يتعلق بأعمال الكهرباء أو المتابعة الإنشائية أو متابعة الزراعات والحدائق بصورة دورية لكي نتجنب حدوث أي تلفيات، بالإضافة إلى تشكيل 32 جزيرة برسومات مختلفة بطول الكورنيش من الجندي المجهول وحتى القلعة بحيث تكون مدخلا رائعا للقلعة والأماكن الأثرية.

جانب من تطوير ميادين الإسكندرية

جانب من تطوير ميادين الإسكندرية

جانب من تطوير ميادين الإسكندرية

جانب من تطوير ميادين الإسكندرية

جانب من تطوير ميادين الإسكندرية

جانب من تطوير ميادين الإسكندرية