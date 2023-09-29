الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" بين الأحياء لاختيار أفضل 3 ميادين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إطلاق مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل ثلاث ميادين، موضحًا أن المسابقة ممتدة على مدار شهر، وتقام تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ولجنة تحكيم تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة.

مسابقة جديدة من نوعها هدفها خلق روح تنافسية بين الأحياء

وأوضح محافظ الإسكندرية أن "الإسكندرية تتألق بميادينها" هي مسابقة جديدة من نوعها هدفها الأساسي خلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لبذل أقصى الجهد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق مع الحفاظ على هويتها فضلا عن زيادة المسطحات الخضراء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من التغيرات المناخية اتساقا مع رؤية مصر 2030.

مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة

وقال اللواء محمد الشريف، أنه تم رصد مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة، حيث تم رصد مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و30 ألف جنيه للمركز الثالث.

وضع شروط ومعايير للميادين التي ستشارك في المسابقة

وأكد المحافظ  أنه تم وضع الشروط والمعايير للميادين التي ستشارك في المسابقة من خلال الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية على أسس علمية تتوافق مع توجيهات الدولة نحو  مواجهة التغيرات المناخية، كما أن أعمال تطوير الميادين يراعى بها القيمة الحضارية والثقافية لمدينة الإسكندرية، وكذلك مراعاة الأبعاد التراثية للمنطقة التى يوجد بها الميدان وانتقاء ما يناسبها من أعمال تجميلية.

وتشهد الإسكندرية العديد من المشروعات والمبادرات الهامة والتي تهدف إلى إعادة عروس البحر المتوسط لرونقها ولسابق عهدها.

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