الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "بنت مصر"

مبادرة بنت مصر..
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فعاليات مبادرة “بنت مصر.. كنز وثروة قومية” لطالبات مدارس المرحلة الابتدائية التي تم انطلاقها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف تدريب 100 ألف طالبة بمدارس الإسكندرية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

وفي كلمته؛ أكد الشريف أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحسين النظام التعليمي، معربًا عن سعادته بتنفيذ مثل هذه المبادرات في مجال التعليم وتأهيل الفتيات وعقد ورش عمل تدريبية لهم  في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والتكنولوجية والأعمال اليدوية.

تكريم الطالبات المتميزات 

خلال الحفل؛ كرم محافظ الإسكندرية الطالبات المتميزات خلال فترة التدريب بالمرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه المبادرات لتعليم وتأهيل الفتيات منذ الصغر عن طريق برامج متكاملة  لتأهيل  الفتاة  لتصبح امرأة مثالية مؤثرة في المجتمع لأنها أساس الأسرة والأولى في حياة الأبناء.

تقديم الدعم للمبادرات ورعايتها

وأوضح الشريف أن محافظة الإسكندرية على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم  والرعاية للقائمين على مثل هذه المبادرات.

جاء ذلك بتواجد سوزان جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة سيدتي للتنمية، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع.

مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية

مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
مبادرة بنت مصر.. كنز و ثروة قومية
محافظ الإسكندرية بنت مصر ثروة قومية المرحلة الابتدائية التربية والتعليم

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