الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

4 مشروعات تطوير تشهدها قلعة قايتباي بالإسكندرية لتحسين التجربة السياحية للزائرين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشهد قلعة قايتباي الآثرية بالإسكندرية، 4 مشروعات من التطوير وتحسين الخدمة المقدمة للزائرين والترويج السياحي للقلعة، أحد أهم الأماكن الآثرية بالإسكندرية والوجه البحري، والتي ويتوافد عليها الزائرين المصريين والأجانب بشكل كبير، وتعد من أبرز الأماكن والمقاصد الأثرية والسياحية التي يزورها السائحين وأبناء الإسكندرية ومحافظات مصر.

وفي هذا الصدد زار عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث  تفقد قلعة قايتباي برفقة محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، وسامية عطية مدير عام الترميم الدقيق للآثار الإسلامية والقبطية، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي، ومفتشي آثار القلعة واخصائي الترميم الدقيق بقلعة قايتباي ومهندسي قطاع المشروعات.

4 مشروعات تطوير تنفذ بالقلعة

وقال متولي، لـ"الدستور" إنه يجري بقلعة قايتباي 4 مشروعات منها تطوير الحمامات، تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويأتي أعمال تطوير الحمامات ضمن مجموعة من المشروعات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الاعلي للاثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، حيث بلغ نسبة الإنجاز به 80%، بالإضافة لمشروع الصوت والضوء، ومشروع ترميم شامل للقلعة، كما يتم إقامة غرفة للأجهزة الإلكترونية و"الإكس راي" وعمل بوابات إلكترونية لدخول الزائرين والذي بلغ نسبة الإنجاز به 95٪.

تفاصيل مشروعات التطوير بقلعة قايتباي

1-مشروع تطوير الحمامات

• نسبة الإنجاز 80٪.

2-مشروع الصوت والضوء

• تجربة جديدة لأول مرة.
• يحكي تاريخ مدينة الإسكندرية.
• أحدث وسائل العرض التكنولوجية.
• ينتهي في النصف الأول من عام 2024.

3- مشروع ترميم القلعة

• ترميم شامل وصيانة جميع أحجار القلعة بالأسوار الخارجية والاسوار الداخلية والبرج الرئيسي.


4- مشروع إقامة غرفة للأجهزة الإلكترونية- الإكس راي- وعمل بوابات إلكترونية لدخول الزائرين

• نسبة الإنجاز 95٪.

قلعة قايتباي الآثرية 4 مشروعات الترويج السياحي مشروع ترميم القلعة محافظة الاسكندرية

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