قبل زيارتك.. 7 كتب للسيرة الذاتية يمكنك اقتنائها من معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك عدد كبير من دور النشر المصرية بعدد من كتب السيرة الذاتية والمذكرات بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

فإذا كنت من محبي كتب السير الذاتية وترغب في اقتنائها من معرض الكتاب بدورته المقبلة، نستعرض أبرزها خلال السطور التالية..

مذكرات الموسيقار محمد عبد الوهاب

تضم مذكرات الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، جمع وتقديم وتحقيق محمد دياب، والصادرة عن دار المرايا للثقافة والفنون بين دفتيه نصين لمذكرات عبد الوهاب الذي طبع صوته وموسيقاه القرن العشرين في مصر والعالم العربي؛ النص الأول كان قد نُشر في مجلة "الاثنين الفكاهة والكواكب" عام 1938، والنصف الثاني نُشر في مجلة "الكواكب" عام 1954، والنصان يكمل كل منهما الآخر.

رحلة العمر.. شادية بين السينما والأغنية

يعد كتاب "رحلة العمر.. شادية بين السينما والأغنية" للدكتور هاني الديب من كتب السير الذاتية التي ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقبلة.

ومن أجواء الكتاب: انتبه! أنت الآن في حضرة تاريخ كبير لنجمة ملأت الدنيا طربًا وتمثيلًا وإبداعًا وحبًّا وجمالًا.. شادية التي وضعت لنفسها مكانة كبيرة بين كل محبيها ومحبي الفن، فتألقت في السينما والغناء والإذاعة والمسرح أيضًا، لتترك بصمات تاريخية خاصة جدًّا، فلا نندهش من تكريس مؤلف الكتاب 20 عامًا من عمره للبحث في المجلات والصحف وقصاصات الجرائد ليضع أمامنا كتابه الأول والذي يشمل أول سيرة فنية موثقة شاملة عن شادية..

واعلم أنك لست بصدد الدخول إلى قراءة كتاب واحد يضم عشرة فصول، بل هي عشرة كتب تحمل في طياتها أول محاولة لتوثيق الأعمال الكاملة لشادية وكواليسها والعديد من الحكايات على لسانها وعلى صفحات الصحف والمجلات، فهنا سندخل إلى عالم السينما ثم الأغنية والإذاعة والمسرح والمشاريع التي توقفت ولم تكتمل لاعتزالها، مع مجموعة ضخمة من الصور التي لن تجدها إلا هنا إضافة إلى مجموعة من الملاحق بالأفلام والأغاني والحفلات والبرامج الإذاعية موثقة تاريخيًّا في فترة ازدهارها الفني والأكثر نضجًا وامتلاء بالمحطات الفنية (1959 – 1987).

كأنه أنا.. حياة فوق كف الله

صدر عن دار مسافات للنشر، كتاب "كأنّه أنا.. حياة فوق كف الله" للكاتب الصحفي والإعلامى الدكتور محمد الباز، ومن المقرر تواجده بمعرض الكتاب بدورته المقبلة.

وفي تقديمه للكتاب يقول "الباز": خمسون عامًا أحملها على ظهرى، أحب أيامى لأننى عشتها كما أريد، تصالحت مع نفسى مبكرًا، فلم ترهقنى عاديات الزمن، أسير بين الناس بلا خوف من القادم لأنه ليس بيدي، رضيت بما قسمه الله لي وأطمع أن يكون قد رضى عني، وأنا أودع الخمسين عامًا الماضية كتبت عن بعض مما عشته في "كأنه أنا"، بحثت عني فوجدتني لا أزال هناك فى سنواتى التى عشتها فى قريتى قبل أن تصبح القاهرة مكاني ومقامي، كتبت عن الطفل الذى كان، وعن الفتى الذى ما زال يراوغنى، وعن الشاب الذي يطاردني في الطرقات، كتبت عن نفسي وعنكم في كتاب هو الأعز عندي من بين كتبي.

صبري موسى ساحر الكتابة.. سيرة وأوراق واعترافات

يصدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة.. سيرة وأوراق واعترافات" للكاتب أيمن الحكيم، وتصميم الغلاف للفنان حسين جبيل، ليشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين.

ومن أجواء الكتاب:

"صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشي وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع –أدبي وإنساني– يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية".

البرنس المجهول

يضم كتاب "البرنس المجهول " للكاتبة الروائية والقاصة منى خليل، الصادر عن دار إشراقة للنشر والتوزيع، والمقرر صدوره في معرض الكتاب بدورته المقبلة، سيرة فلسفية عن حياة الأمير محمد علي توفيق التي أثرت كثيرًا في المجتمع المحيط به.. ويذكر أسفاره المتعددة ورحلاته الهامة، الكتاب ليس سيرة ذاتية فقط، إنما هو بحث شامل لشخصية تستحق التأمل والدراسة، والاستفادة من جنبات هذه الشخصية العبقرية والغريبة في بعض الأحيان.

قصة حياتي

يصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، كتاب "قصة حياتي" سيرة ذاتية من تراث أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وإعداد وتحرير إسماعيل جلال مظهر، ودراسة وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق، وسيتواجد بمعرض الكتاب بدورته المقبلة.

الكتاب يسلط الضوء على حياة أحد رواد النهضة الثقافية المصرية أوائل القرن العشرين، فهو الملقب بـ"أستاذ الجيل"، نظرًا للعدد الكبير من المفكرين والأدباء الذين تتلمذوا على يديه، ووصفه العقّاد بأنه أفلاطون الأدب العربي.

"قصة حياتي" هو كتاب للعلامة أحمد لطفي السيد يروي فيه مذكراته، وجاء في 15 فصلا كالتالي: نشأتي الأولى، اشتغالي بالسياسة، اشتغالي بالصحافة ورأيي في الخديو عباس، لورد كرومر أمام التاريخ، ردي على اللورد كرومر، طالبنا بالاستقلال التام فقالوا خرجتم على الباب العالي، أربعة رجال عرفتهم، رحلتي إلى أوربا وإلى المدينة المنورة، مع سعد زغلول والخديو عباس، عرفت تولستوي وفتحي زغلول، موقفنا من الحرب سنة 1914، في ثورة سنة 1919، من الجامعة إلى الوزارة، من الوزارة إلى المجمع اللغوي!، الأخلاق وكيف ينبغي أن تكون لتحقيق سلام عالمي؟

مذكرات طبيب مغترب

يشارك حسام الديب في معرض القاهرة للكتاب 2024، بكتاب "مذكرات طبيب مغترب"، وكان قد بدأ في كتابة حلقاته منذ عشر سنوات عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" ولاقت نجاحا من أغلب متابعيه، وقرر مؤخرا جمعها وطرحها في كتاب من عدة أجزاء.

ود.حسام الديب عاد إلى مصر منذ نحو 10 سنوات بعد أن أمضى 12 عاما خارج مصر، حصل خلالها على الزماله البريطانية وعضوية الكلية الأمريكية للروماتيزم، وعمل بالعديد من المستشفيات الكبيرة خارج مصر، واكتسب الكثير من الخبرات.

الغجري

يطرح المخرج المسرحي مراد منير مذكراته، والتي تحمل اسم "الغجري" في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي خلاصة تجربته لسنوات عمره فى المسرح والحياة، والصادرة عن دار الثقافة الجديدة.