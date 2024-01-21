تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 المجانية وطريقة تنزيلها على الرسيفر

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 تشهد حالة من البحث المستمر والإقبال الكبير عبر محرك "جوجل" العالمي حيث يهتم الجمهور المصري بمعرفة القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024، حيث يشارك منتخب الفراعنة في المنافسة ضمن المجموعة الثانية، والتي تجمعه مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في ظل تفاعل واسع النطاق مع فعاليات البطولة ورغبة الجماهير في متابعة مشوار منتخباتها المفضلة.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في عدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية تهتم ببث هذا الحدث القاري وإليكم القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 المشفرة.

القنوات المشفرة المناطق / الدول beIN Sports MAX الشرق الأوسط وشمال إفريقيا SuperSport إفريقيا StarTimes إفريقيا Sky Sports المملكة المتحدة ESPN أمريكا الشمالية beIN Sports أمريكا الجنوبية Fox Sports أمريكا اللاتينية CCTV الصين NHK اليابان

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

كما تنقل بعض القنوات العربية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية ومن أبرزهم:

القنوات المفتوحة المناطق / الدول القناة الجزائرية الأولى الجزائر تلفزيون المغرب المغرب تلفزيون الجزائر الجزائر

وتنقل القنوات الأجنبية أيضا المباريات ومن أبرزها:



قنوات أجنبية المناطق / الدول RTS السنغال TV5 Monde فرنسا ESPN أمريكا الشمالية

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب Bein Sports 1 نايل سات 12604 27500 2/3 رأسي Bein Sports 2 نايل سات 12245 27500 2/3 رأسي Bein Sports 3 نايل سات 12245 27500 2/3 رأسي Bein Sports الرياضية 4 نايل سات 12245 27500 2/3 رأسي

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

يمكن للراغبين في متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية القيام ببعض الخطوات لتنزيل القنوات على الرسيفر كالتالي: