الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 المجانية وطريقة تنزيلها على الرسيفر

الأمم الأفريقية
الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 تشهد حالة من البحث المستمر والإقبال الكبير عبر محرك "جوجل" العالمي حيث يهتم الجمهور المصري بمعرفة  القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024، حيث يشارك منتخب الفراعنة في المنافسة ضمن المجموعة الثانية، والتي تجمعه مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في ظل تفاعل واسع النطاق مع فعاليات البطولة ورغبة الجماهير في متابعة مشوار منتخباتها المفضلة.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في عدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية تهتم ببث هذا الحدث القاري وإليكم القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 المشفرة.

القنوات المشفرة

المناطق / الدول

beIN Sports MAX

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

SuperSport

إفريقيا

StarTimes

إفريقيا

Sky Sports

المملكة المتحدة

ESPN

أمريكا الشمالية

beIN Sports

أمريكا الجنوبية

Fox Sports

أمريكا اللاتينية

CCTV

الصين

NHK

اليابان

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

كما تنقل بعض القنوات العربية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية ومن أبرزهم:

القنوات المفتوحة

المناطق / الدول

القناة الجزائرية الأولى

الجزائر

تلفزيون المغرب

المغرب

تلفزيون الجزائر

الجزائر

وتنقل القنوات الأجنبية أيضا المباريات ومن أبرزها:
 

قنوات أجنبية

المناطق / الدول

RTS

السنغال

TV5 Monde

فرنسا

ESPN

أمريكا الشمالية

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة 

القناة

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

الاستقطاب

Bein Sports 1

نايل سات

12604

27500

2/3

رأسي

Bein Sports 2

نايل سات

12245

27500

2/3

رأسي

Bein Sports 3 

نايل سات

12245

27500

2/3

رأسي

Bein Sports الرياضية 4 

نايل سات

12245

27500

2/3

رأسي

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طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر 

يمكن للراغبين في متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية القيام ببعض الخطوات لتنزيل القنوات على الرسيفر كالتالي:

  1. يبدأ المستخدم بالوصول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر عبر الضغط على زر "menu".
  2. يُختار المستخدم القمر الصناعي من بين الخيارات المُتاحة، ثم يُدخل تردد القناة المطلوبة.
  3. يقوم المستخدم بتحديد معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.
  4. بعد إدخال هذه الإعدادات، يضغط على زر "بحث"، مما يُتيح للريسيفر البحث عن القناة المحددة.
  5. يتم تأكيد الإعدادات المحفوظة بالضغط على خيار "حفظ" لضمان الاستفادة من الترددات المحدثة.
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