تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 المجانية وطريقة تنزيلها على الرسيفر
القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 تشهد حالة من البحث المستمر والإقبال الكبير عبر محرك "جوجل" العالمي حيث يهتم الجمهور المصري بمعرفة القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024، حيث يشارك منتخب الفراعنة في المنافسة ضمن المجموعة الثانية، والتي تجمعه مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في ظل تفاعل واسع النطاق مع فعاليات البطولة ورغبة الجماهير في متابعة مشوار منتخباتها المفضلة.
القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024
القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في عدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية تهتم ببث هذا الحدث القاري وإليكم القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 المشفرة.
القنوات المشفرة
المناطق / الدول
beIN Sports MAX
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
SuperSport
إفريقيا
StarTimes
إفريقيا
Sky Sports
المملكة المتحدة
ESPN
أمريكا الشمالية
beIN Sports
أمريكا الجنوبية
Fox Sports
أمريكا اللاتينية
CCTV
الصين
NHK
اليابان
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
كما تنقل بعض القنوات العربية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية ومن أبرزهم:
القنوات المفتوحة
المناطق / الدول
القناة الجزائرية الأولى
الجزائر
تلفزيون المغرب
المغرب
تلفزيون الجزائر
الجزائر
وتنقل القنوات الأجنبية أيضا المباريات ومن أبرزها:
قنوات أجنبية
المناطق / الدول
RTS
السنغال
TV5 Monde
فرنسا
ESPN
أمريكا الشمالية
تردد قنوات بين سبورت المفتوحة
القناة
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
Bein Sports 1
نايل سات
12604
27500
2/3
رأسي
Bein Sports 2
نايل سات
12245
27500
2/3
رأسي
Bein Sports 3
نايل سات
12245
27500
2/3
رأسي
Bein Sports الرياضية 4
نايل سات
12245
27500
2/3
رأسي
طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر
يمكن للراغبين في متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية القيام ببعض الخطوات لتنزيل القنوات على الرسيفر كالتالي:
- يبدأ المستخدم بالوصول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر عبر الضغط على زر "menu".
- يُختار المستخدم القمر الصناعي من بين الخيارات المُتاحة، ثم يُدخل تردد القناة المطلوبة.
- يقوم المستخدم بتحديد معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.
- بعد إدخال هذه الإعدادات، يضغط على زر "بحث"، مما يُتيح للريسيفر البحث عن القناة المحددة.
- يتم تأكيد الإعدادات المحفوظة بالضغط على خيار "حفظ" لضمان الاستفادة من الترددات المحدثة.