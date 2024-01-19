الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023

قناة الجزائر الأولى
قناة الجزائر الأولى

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية فهي تعد واحدة من القنوات البارزة في تغطيتها لأحداث كأس الأمم الأفريقية 2024، وتوفر للمشاهدين تجربة مميزة لمتابعة جميع لحظات البطولة يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المباريات، بشكل مجاني بمجرد ادخال تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على اجهزة أستقبالكم والإستمتاع بتغطية شاملة لكل جوانب البطولة.

 

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 

 

  •  التردد: 11680.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  •  معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ضبط تردد تردد قناة الجزائر الأولى 

للاستمتاع بتجربة مشاهدة فائقة الجودة، يمكن للمشاهدين ضبط تردد القناة بسهولة عبر أجهزة الريسيفر الخاصة بهم يكفي أتباع الخطوات التالية:

1. افتحوا قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر.

2. ابحثوا عن خيار "البحث اليدوي" أو "التنقيب اليدوي".

3. أدخلوا تردد القناة وقوموا باختيار الإعدادات الإضافية المطلوبة.

4. اضغطوا على زر "بحث" وانتظروا حتى يتم البحث عن القنوات المتاحة.

5. حفظوا القناة في قائمة القنوات المفضلة لديكم.

يعتبر تردد قناة الجزائر الأولى هو الخيار الأمثل لمتابعة كل لحظات النجاح والتحدي في كأس الأمم الأفريقية نتمنى لكم تجربة مشاهدة مثيرة وممتعة خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.

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كيفية ادخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات 

  • ابدأ بالضغط على زر "Menu" أو القائمة في جهاز الاستقبال الخاص بك.
  • اختر كلمة "خيارات" أو "Options".
  • انتقل إلى "تثبيت" أو "Installation".
  • يُفضل اختيار "تثبيت يدوي" أو "Manual Installation" عند ضبط التردد.
  • اختر القمر "Nilesat /Arabsat".
  • أدخل التردد 11680.
  • حدد التردد الأفقي "H".
  • اختر معدل الترميز 27500.
  • اضغط على زر "موافق" أو "Ok".
  • انتظر لفترة قصيرة ثم اضغط على زر "حفظ" أو "Save".

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 

 

RTB بوركينا فاسو - على يوتلسات 9E:

 

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت - على النايل سات:

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة beIN Sports Max HD - على النايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة beIN Sports المفتوحة - على سهيل سات:

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

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