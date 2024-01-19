نابولى يهزم فيورنتينا بثلاثية فى الرياض ويصعد لنهائى كأس السوبر الإيطالى

تأهل نابولي لنهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس بفوزه على فيورنتينا 3/ صفر على ملعب "أول بارك" في المربع الذهبي من البطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.



وتقام البطولة في الرياض في الفترة ما بين 18 و22 من الشهر الجاري، بمشاركة أربع فرق هي نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، وإنتر ميلان، بطل الكأس، بالإضافة إلى لاتسيو وصيف الدوري، وفيورنتينا وصيف الكأس.



وتقدم المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بهدف لنابولي في الدقيقة 22 ثم تقمص اليسيو زيربين دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 84 و86.



ويلتقي نابولي في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين إنتر ميلان ولاتسيو.



وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، حيث تعود المرة الأولى لعام 2018، حينما فاز يوفنتوس على ميلان 1 / صفر في ملعب "الجوهرة المشعة"، قبل أن يتغلب لاتسيو على يوفنتوس 3 /1 في نسخة عام 2019 بملعب "أول بارك" بالرياض، فيما شهدت نسخة الموسم الماضي فوز إنتر على ميلان 3 / صفر في ملعب "الملك فهد الدولي".



واستضافت الرياض قبل أيام قليلة منافسات كأس السوبر الإسباني الذي توج به ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة 4 /1 في النهائي.



ويحتل نابولي المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، الأمر الذي أصاب الجماهير بخيبة أمل خاصة وأن الفريق حقق لقب الدوري الموسم الماضي وتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وقدم موسما مميزا.



لكن الأمور لم تكن على ما يرام بالنسبة لنابولي الذي رحل مدربه لوتشيانو سباليتي قبل بداية الموسم الجاري بشكل مفاجئ، ليتولى الفرنسي رودي جارسيا المهمة بدلا منه، لكنه لم يستمر طويلا حيث جرت إقالته في نوفمبر الماضي، ليتولى والتر ماتزاري، المدرب السابق للفريق، المهمة في ولاية جديدة.



وبالإضافة إلى المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق في بطولة الدوري، فإن نابولي كذلك خرج من بطولة الكأس بعد خسارة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره أمام فروسينوني برباعية نظيفة، لكنه وصل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة الإسباني.



وسبق لماتزاري أن قاد نابولي في نسخة عام 2012 بكأس السوبر في مواجهة يوفنتوس، حيث خسر بنتيجة 2 /4، وهو الأمر الذي لا ترغب جماهير الفريق في تكراره في نسخة الموسم الحالي.



وافتقد نابولي لخدمات نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، المتواجد حاليا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وهو الأمر ذاته بالنسبة للاعب الوسط الكاميروني فرانك أنجيسا.



على الجانب الأخر ودع فيورنتينا كأس السوبر سريعا، علما بأنه يحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، ووصل إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس حيث سيواجه أتالانتا.