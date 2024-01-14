أجواء حماسية بالمقاهى فى متابعة المباراة الافتتاحية للمنتخب فى إفريقيا

حرص عدد كبير من مشجعي كرة القدم على الذهاب للمقاهي مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني في مستهل مواجهاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية لدعم منتخب مصر في مواجهته أمام منتخب موزمبيق، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

حملت المقاهي أجواء التحدي والتفاؤل، حيث تجمع عشاق الكرة المصرية لمتابعة أداء المنتخب الوطني وتشجيع اللاعبين في مباراتهم الافتتاحية، حيث تعد المباراة أمام منتخب موزمبيق اختبارًا هامًا لمنتخب مصر، وسط آمال كبيرة من الجماهير في تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار الأول في مشوارهم بالبطولة.

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة 1:

- كوت ديفوار

- نيجيريا

- غينيا الاستوائية

- غينيا بيساو

المجموعة 2:

- مصر

- غانا

- الرأس الأخضر

- موزمبيق

المجموعة 3:

- السنغال

- الكاميرون

- غينيا

- غامبيا

المجموعة 4:

- الجزائر

- بوركينا فاسو

- موريتانيا

- أنجولا

المجموعة 5:

- تونس

- مالي

- جنوب إفريقيا

- ناميبيا

المجموعة 6:

- المغرب

- جمهورية الكونغو الديمقراطية

- زامبيا

- تنزانيا

وينطلق المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بمواجهة منتخب موزمبيق، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية في مستهل المشوار، وتأتي هذه المباراة محملة بالتحديات، وتأتي على رأسها أهمية تحقيق انطلاقة ناجحة لرفع الروح المعنوية.

يسعى نجم ليفربول، محمد صلاح، لتحقيق إنجاز شخصي مع منتخب مصر بالفوز باللقب الإفريقي، وهو يشعر بالحماس لتعويض خسارتي 2017 و2021، ويعتمد المدرب روي فيتوريا على التحضيرات البدنية والفنية والخطط التكتيكية لتحقيق نتيجة إيجابية، والتركيز على الهجوم من البداية وعدم إهدار الفرص يعكس استعداد الفريق، خاصة في ظل توقع الخصم اللجوء للدفاع.

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