الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أجواء حماسية بالمقاهى فى متابعة المباراة الافتتاحية للمنتخب فى إفريقيا

جماهير
جماهير

حرص عدد كبير من مشجعي كرة القدم على الذهاب للمقاهي مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني في مستهل مواجهاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية لدعم منتخب مصر في مواجهته أمام منتخب موزمبيق، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

أندريه أيو نجم المنتخب الغاني: هدفنا تصحيح أخطاء الماضي في أمم أفريقيا

وزير الرياضة يُوجه بفتح المنشآت الشبابية لمشاهدة مباريات المنتخب فى أمم إفريقيا

حملت المقاهي أجواء التحدي والتفاؤل، حيث تجمع عشاق الكرة المصرية لمتابعة أداء المنتخب الوطني وتشجيع اللاعبين في مباراتهم الافتتاحية، حيث تعد المباراة أمام  منتخب موزمبيق اختبارًا هامًا لمنتخب مصر، وسط آمال كبيرة من الجماهير في تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار الأول في مشوارهم بالبطولة. 

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة 1:

- كوت ديفوار

- نيجيريا

- غينيا الاستوائية

- غينيا بيساو

 

المجموعة 2:

- مصر

- غانا

- الرأس الأخضر

- موزمبيق

 

المجموعة 3:

- السنغال

- الكاميرون

- غينيا

- غامبيا

 

المجموعة 4:

- الجزائر

- بوركينا فاسو

- موريتانيا

- أنجولا

 

المجموعة 5:

- تونس

- مالي

- جنوب إفريقيا

- ناميبيا

 

المجموعة 6:

- المغرب

- جمهورية الكونغو الديمقراطية

- زامبيا

- تنزانيا

وينطلق المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بمواجهة منتخب موزمبيق، حيث يسعى لتحقيق بداية قوية في مستهل المشوار، وتأتي هذه المباراة محملة بالتحديات، وتأتي على رأسها أهمية تحقيق انطلاقة ناجحة لرفع الروح المعنوية. 

يسعى نجم ليفربول، محمد صلاح، لتحقيق إنجاز شخصي مع منتخب مصر بالفوز باللقب الإفريقي، وهو يشعر بالحماس لتعويض خسارتي 2017 و2021، ويعتمد المدرب روي فيتوريا على التحضيرات البدنية والفنية والخطط التكتيكية لتحقيق نتيجة إيجابية، والتركيز على الهجوم من البداية وعدم إهدار الفرص يعكس استعداد الفريق، خاصة في ظل توقع الخصم اللجوء للدفاع.

417206827_1365101597575950_3345967053996021167_n
417206827_1365101597575950_3345967053996021167_n
416995380_363288326345984_7351379480629637451_n
416995380_363288326345984_7351379480629637451_n
مشجعي كرة القدم مباراة المنتخب الوطني بطولة كأس الامم الافريقية منتخب مصر الافريقية دور المجموعات

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

أبوعبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطينى

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

حقيقة تبكير زيادة المعاشات 2024 وموعد تطبيقها رسميا والفئات المستحقة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

السكر بـ27 جنيهًا والشاى بـ11.. تراجع فى أسعار السلع الأساسية بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة