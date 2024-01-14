الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُوجه بفتح المنشآت الشبابية لمشاهدة مباريات المنتخب فى أمم إفريقيا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة؛ بفتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية، من مراكز الشباب والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية، والأندية، أمام المواطنين، لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

 

تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون

وأشاد وزير الشباب والرياضة بكل الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها هذه المنشآت الشبابية والرياضية لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في مراكز الشباب والأندية والمنتديات والمدن الشبابية والرياضية بالمجان للجمهور، حيث تم تزويد العديد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، ببروجوكتور وشاشات تليفزيون لنقل لأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات.

ويفتتح منتخبنا الوطني اليوم مشواره بالبطولة في مواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

ويتفوق المنتخب الوطني على المنتخب الموزمبيقي من كل الوجوه، فهو الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب وهو الأكثر خوضًا للمباريات "107 مباريات"، إضافة لتفوقه في المباريات التي جمعت الفريقين، والتي بلغ عددها خمس مباريات انتهت كلها بفوز منتخب مصر الذي سجل تسعة أهداف ولم تهتز  شباكه، وكذلك وجود النجم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم،  لكن تبقى كرة القدم لا تعترف إلا ببذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر.       

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