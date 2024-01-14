الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُثنى على أداء طاقم التحكيم المصرى فى افتتاح "كان"

أمين عمر أدار مباراة
أمين عمر أدار مباراة افتتاح أمم إفريقيا

قدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وطاقم التحكيم المصري، الذي أدار افتتاح أمم إفريقيا بكوت ديفوار، أمس السبت، بين صاحب الأرض كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وضم طاقم الحكام، أمين عمر حكم ساحة، يعاونه محمود أبوالرجال وأحمد حسام كحكمين مساعدين، ومحمد معروف كحكم رابع، ومحمود عاشور كحكم للفار، ومحمود البنا مساعد فار.

صبحي: كل التوفيق لمنتخبنا اليوم في افتتاح مشواره بالبطولة

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ذلك يأتي في إطار العمل على التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وبخاصة كرة القدم بكل جوانبها، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم في افتتاح مشواره بالبطولة، وكذلك التوفيق لكل عناصر المنظومة.

ويفتتح منتخبنا الوطني اليوم مشواره بالبطولة في مواجهة وزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهي مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

ويبدأ منتخب مصر مشوار استعادة اللقب الإفريقي الغائب منذ عام 2010، عندما يواجه منتخب موزمبيق في السابعة مساء اليوم الأحد، بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة أبيدجان في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 12 فبراير المقبل.

ويتفوق منتخب الفراعنة على نظيره الموزمبيقي من كل الوجوه، فهو الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، وهو الأكثر خوضًا للمباريات "107 مباريات"، إضافة لتفوقه في المباريات التي جمعت الفريقين، والتي بلغ عددها خمس مباريات، انتهت كلها بفوز منتخب مصر الذي سجل تسعة أهداف ولم تهتز شباكه، وكذلك وجود النجم محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن تبقى كرة القدم لا تعترف إلا ببذل الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر. 

أمم أفريقيا وزير الشباب والرياضة منتخب مصر محمد صلاح أشرف صبحي أمين عمر

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