الرأس الأخضر يطيح بالمغرب ويتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا لليد

انطلقت ظهر اليوم منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، بمواجهة جمعت بين الرأس الأخضر والمغرب.

وتحتضن القاهرة منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري.

وتأهلت الرأس الأخضر، بعد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بانتصارها على كل من رواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.

أما أسود الأطلسي، فقد وصلوا لهذه المرحلة باحتلال وصافة المجموعة الثالثة خلف الجزائر، بعد فوزين على ليبيا والجابون وخسارة أمام محاربي الصحراء.

وتمكن الرأس الأخضر، من إحكام سيطرته على المباراة وظهر بأفضلية واضحة على المغرب، لينجح في حسم المباراة بالفوز 31/22.

وفاز لاعب الرأس الأخضر رقم 13 باولو بيميلو بجائزة رجل المباراة، بعد أن ساهم بستة أهداف في فوز فريقه بالإضافة لصناعة أربعة.

وبوصولها لنصف النهائي، أصبحت كاب فيردي أول المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم المقبلة، والتي تُقام مطلع عام 2025 في الدانمارك وكرواتيا والنرويج.

ويلتقي منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية، التي تنطلق بعد قليل في صالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وفي صالة 2 ضمن منافسات المباريات الترتيبية تغلب منتخب الجابون على رواندا بنتيجة 37/33، ليلعب على الترتيب من التاسع إلى الثاني عشر، فيما تلعب رواندا على المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي: منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، وتونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والجزائر، وليبيا والمغرب، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.