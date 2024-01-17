الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تونس تقسو على كينيا.. وفوز صعب للجزائر على الجابون فى كأس أمم إفريقيا لليد

الجزائر
الجزائر

دشن المنتخب التونسي مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بفوز ساحق على منتخب كينيا بنتيجة 59/18 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من أمم إفريقيا لكرة اليد في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 حتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

وقدمت تونس نفسها بقوة منذ بداية المباراة أمام منافس كيني متواضع للغاية لم ينجح في تسجيل سوى 4 أهداف خلال الشوط الأول؛ لينتهي بتفوق نسور قرطاج بنتيجة 27/4.

التفوق التونسي استمر خلال الشوط الثاني وسط تحسن نسبي في الأداء الكيني لتنتهي المباراة بفوز تونس 59/18.

وفاز عصام رزيق الظهير الأيمن للمنتخب التونسي بجائزة رجل المباراة المقدمة من جانب اللجنة الفنية للبطولة.

بذلك الفوز حققت تونس أول نقطتين لها في المجموعة الرابعة لتقتنص الصدارة مبكرًا.

يُذكر أن متصدر هذه المجموعة سيلتقي في ربع النهائي وصيف مجموعة مصر، فيما يواجه الوصيف متصدر مجموعة الفراعنة.

وضمن المجموعة الأولى حققت الكونغو الديمقراطية فوزها الأول وذلك على حساب زامبيا بنتيجة 40/21.

وأدار طاقم التحكيم المصري المكون من الشقيقتين ياسمين وهايدي السعيد هذه المواجهة.

أنهت الكونغو الديمقراطية الشوط الأول بالتقدم 20/8 قبل أن توسع الفارق خلال نصف اللقاء الثاني لينتهي 40/21.

وحقق لاعب الكونغو شيتومبي أورلين جائزة رجل المباراة وحصد أول نقطتين مع منتخب بلاده ليتصدر المجموعة الأولى انتظارا لمواجهة كاب فيردي ورواندا التي تقام بعد قليل.

أما في المجموعة الثالثة فقد حققت الجزائر فوزا صعبا على الجابون بنتيجة 31/27 في قمة مواجهات المجموعة.

وأنهى الخضر الشوط الأول بالتقدم 16/12 قبل أن يحاول لاعبو الجابون العودة خلال الشوط الثاني لتقليص النتيجة.

وانتهى اللقاء بنفس فارق الأهداف الأربعة للجزائر بنتيجة 31/27.

وحصدت الجزائر أول نقطتين في صراع المجموعة انتظارا لما ستسفر عليه المواجهة العربية بالمجموعة بين منتخبي ليبيا والمغرب التي تُقام بعد قليل.

وفاز صانع ألعاب الجزائر مصطفى الحاج صدوق بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير الذي ساهم به في اقتناص الفوز الأول لبلاده في البطولة.

وتفتتح مصر مشاركتها الليلة أمام منتخب غينيا في تمام الثامنة مساء على الصالة الرئيسية لمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

المنتخب التونسي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد كينيا تونس الكونغو الديمقراطية زامبيا الجابون

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