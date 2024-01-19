مصر تتقدم على الكونغو فى أمم إفريقيا لليد

أنهى منتخب مصر لكرة اليد شوط المباراة الأول بالتقدم على الكونغو (برازافيل) بنتيجة 16/11 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال في الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن قائمة مصر في مواجهة الليلة الرباعي محمد عصام الطيار وحسن قداح ويحيى خالد ويحيى الدرع بقرار من الإسباني خوان باستور مدرب المنتخب.

وبدأ محمد علي المحترف في صفوف فريق لجرونيو الإسباني مباراة اليوم كحارسٍ لمرمى الفراعنة بدلا من كريم هنداوي الذي لعب المباراة الأولى.

وصف المباراة

الكونغو كانت المبادرة بالتسجيل مع الدقيقة الأولى، حيث تقدمت بنتيجة 2/1 إلا أن أحمد عادل ومازن رضا سجلا هدفين متتاليين لتتقدم مصر 3/2.

عزز علي زين تقدم مصر بهدف رابع في الدقيقة السابعة لترد الكونغو بهدف ثالث.

النتيجة ظلت قريبة نسبيا وسجل مازن رضا هدفا وردت الكونغو بمثله لتصبح النتيجة 7/5 مع وصول المباراة للدقيقة الرابعة عشرة.

وطلب خوان باستور الوقت المستقطع الأول له في المباراة مع مرور 17 دقيقة نظرا لانخفاض مستوى عدد كبير من اللاعبين وتقارب النتيجة التي كانت تشير لتقدم مصر بفارق هدف وحيد 7/6.

سجل أكرم يسري هدف مصر الثامن بعد ثوان من الوقت المستقطع لتتقدم مصر بفارق هدفين من جديد وردت الكونغو سريعا بهدفها السابع.

أحرز مازن رضا ثالث أهدافه في المباراة وتبعه محسن رمضان بهدف مصر العاشر لتصبح النتيجة 10/7 مع مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول.

سجل أحمد هشام سيسا ومهاب سعيد هدفين جديدين لتتقدم مصر 13/10 قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

سجل سيف الدرع هدف وأضاف مهاب هدفين جديدين لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 16/11.

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