الليلة.. مصر تواجه الكونغو فى ثانى مواجهات الفراعنة بأمم إفريقيا لليد

يواصل قطار منتخب مصر الأول لكرة اليد طريقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية حينما يصطدم الليلة بمنتخب الكونغو (برازافيل) في ثاني مواجهاته بمرحلة المجموعات.

وتحتضن القاهرة النسخة السادسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، للمرة الثانية على التوالي وذلك بمجمع صالات إستاد القاهرة الدولي في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

ويسعى الفراعنة لمواصلة السيطرة على قمة المجموعة الثانية والتي يحتلون صدارتها برصيد نقطتين وبفارق الأهداف أمام الكاميرون صاحبة نفس رصيد النقاط.

كان رجال مصر قد حققوا فوزا عريضا في مباراة الجولة الأولى على حساب غينيا بنتيجة 33/15 فيما تعرضت الكونغو للخسارة على يد الأسود الكاميرونية بنتيجة 21/25.

يقف التاريخ بقوة إلى جانب الفراعنة حين يتعلق الأمر بالمواجهات المباشرة بين المنتخبين على مستوى بطولة الأمم الأفريقية.

والتقى البلدان وجها لوجه في أحد عشر مناسبة سابقة كان الفوز مصريًا خلال تسعٍ منها فيما فازت الكونغو مرتين فحسب.

المرة الأولى جاءت في قبل نهائي نسخة عام 1983 والتي أقيمت في مصر، وحققت خلالها الكونغو أفضل مركز لها تاريخيا حين توجت بالفضية بعد الخسارة في النهائي أمام الجزائر.

وأتى انتصار الكونغو الثاني على مصر ببطولة عام 1985 والتي أقيمت في أنجولا وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما مصر فبالطبع تمتلك التاريخ الأكبر مقارنة بمنافس الليلة حيث تسعى لاقتناص لقب هذه البطولة للمرة التاسعة تاريخيا والثالثة على التوالي من أجل تضييق الخناق على تونس التي تضم خزائنها عشرة كؤوس.

وقال محمد علي حارس مرمى منتخب مصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مباراة الكونغو مهمة للغاية من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة وأن جميع اللاعبين مستعدون لمواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير التي تأتي لمؤازرة المنتخب في الصالة.

خوان باستور المدرب الإسباني للفراعنة بدوره أشاد بلاعبيه وعقلية الفوز الموجودة لديهم مشددا على امتلاك المجموعة بالكامل للطموح والقوة الذهنية اللازمين لتحقيق اللقب والتواجد في أولمبياد باريس المقبلة من أجل تكرار إنجاز أكبر مما حققوه في أولمبياد طوكيو الماضية.

موعد مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا لليد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بالصالة رقم واحد في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث البطولة بالكامل.

بقية مباراة اليوم في بطولة أمم أفريقيا لليد

وبعيدا عن موقعة مصر والكونغو يشهد اليوم إقامة بقية مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويشهد اليوم عدة مباريات هامة في مختلف المجموعات لعل من أبرزها مواجهة عربية خالصة تجمع بين منتخبي الجزائر وليبيا لحساب المجموعة الثالثة وذلك في نفس توقيت مباراة الفراعنة.

كذلك تلعب المغرب مع الجابون في الثامنة مساءا بنفس المجموعة كما تلتقي تونس بنيجيريا في الوقت ذاته ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي ينتظر وصيفها مواجهة محتملة مع مصر حال تصدرها لمجموعتها فيما يلعب المتصدر أمام وصيف مجموعة مصر بربع النهائي.

ويأتي جدول مباريات اليوم كاملا على النحو التالي:

الكونغو الديمقراطية مع رواندا - المجموعة الأولى: 2 ظهرا.

أنجولا مع كينيا - المجموعة الرابعة: 2 ظهرا.

كاب فيردي مع زامبيا - المجموعة الأولى: 4 عصرًا.

الكاميرون مع غينيا - المجموعة الثانية (مجموعة مصر): 4 عصرًا.

الكونغو (برازافيل) مع مصر - المجموعة الثانية: 6 مساءًا.

الجزائر مع ليبيا - المجموعة الثالثة: 6 مساءًا.

المغرب مع الجابون - المجموعة الثالثة: 8 مساءًا.

تونس مع نيجيريا - المجموعة الرابعة: 8 مساءًا.