كأس الأمم.. نيجيريا ترافق غينيا الاستوائية إلى دور الـ 16 بعد الفوز على غينيا بيساو

بلغ منتخب نيجيريا دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك عقب فوزه على منتخب غينيا بيساو 1 -0، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب غينيا الاستوائية المتصدر بنفس الرصيد من النقاط والمتفوق عليه في فارق الأهداف.

على الجانب الأخر، ودع منتخب غينيا بيساو المنافسات بعد احتلاله المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

وسجل أوبا سانجانتي، لاعب منتخب غينيا بيساو، هدف المباراة الوحيد للمنتخب النيجيري بهدف عكسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37.

وسيلعب منتخب نيجيريا في دور الستة عشر، مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا وجامبيا.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب النيجيري، الذي قاد هجومه فيكتور أوسيمين، هداف نابولي، مع مساندة من الجناحين صامويل شوكويزي على الجهة اليمنى، وسيمون موسيس على الجهة اليسرى.

على الجانب الآخر، التزم منتخب غينيا بيساو بمنطقة الجزاء، ولم يتحرك لشن هجمات على مرمى ستانلي نوابيلي، حارس نيجيريا، وذلك بسبب الضغط الكبير عليه من جانب المنتخب النيجيري.

ورغم الضغط الكبير من جانب منتخب نيجيريا، إلا أنه لم يشكل أي خطورة حقيقية على مرمى حارس غينيا بيساو، جوناس مينديز، الذي تكفل مع دفاع فريقه بإبعاد الخطر عن مرماه.

وفي الدقيقة 37 أسفر الضغط الكبير للمنتخب النيجيري، عن تسجيله الهدف الأول، حيث لعب موسيس سيمون كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليوجهها أوبا سانجانتي، مدافع منتخب غينيا بيساو بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاع أوسيمين فرصة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب النيجيري، حينما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسط غياب تام لرقابة دفاع غينيا بيساو، لكن ضربة الرأس التي وجهها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى جوناس مينديز.

وفي الدقيقة 55، وجه أوسيمين ضربة رأس أخرى، لكنها لم تكن بالقوة الكافية لهز شباك جوناس مينديز، ومرت إلى جوار القائم الأيسر لمرماه.

وسدد دالسيو لوبيز، لاعب وسط منتخب غينيا بيساو، كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن نوابيلي نجح في الإمساك بها في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 63 سدد البديل أليكس أيووبي، لاعب منتخب نيجيريا، كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وتصدى نوابيلي حارس نيجريا، لضربة حرة مباشرة وأبعدها إلى ضربة ركنية لمنتخب غينيا بيساو، والتي لعبت عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن رأسية نيتو جوميز، هزت الشباك الخارجية لمرمى نيجيريا في الدقيقة 80.

وألغت حكمة المباراة هدفين، واحد لمنتخب غينيا بيساو والأخر لنيجيريا، وذلك بداعي التسلل في الدقيقتين 84 و85 على الترتيب.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز نيجيريا على غينيا بيساو 1 -0.