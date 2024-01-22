كأس الأمم.. غينيا الاستوائية تكتسح كوت ديفوار برباعية وتتأهل إلى دور الـ 16

واصل منتخب غينيا الاستوائية مفاجآته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وضرب صاحب الأرض والجمهور كوت ديفوار برباعية تاريخية.



وحقق منتخب غينيا الاستوائية انتصارا تاريخيا 4-0 على مضيفه منتخب كوت ديفوار، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز نيجيريا 1 -0 على غينيا بيساو.



وارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية، الذي يشارك في أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بالبطولة، إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث بثلاث نقاط، وقبع منتخب غينيا بيساو في قاع الترتيب بلا نقاط.



وبات منتخب كوت ديفوار، الذي توج باللقب عامي 1992 و2015، على مشارف الخروج مبكرا من الدور الأول للبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2017، حيث تبدو حظوظه ضئيلة في التواجد ضمن أفضل ثوالث بدور المجموعات.



وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.



وعلى ملعب الحسن واتارا، افتتح إيميليو نسووي التسجيل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 42، قبل أن يضيف بابلو جرانيت الهدف الثاني في الدقيقة 73.



وعاد نسووي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلًا الهدف الثالث لغينيا الاستوائية وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76، فيما تكفل جانيك بويلا سلام بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88.