الشوط الأول.. غينيا الاستوائية تتقدم على كوت ديفوار.. ونيجيريا تقترب من التأهل

تقدم منتخب غينيا الاستوائية على نظيره كوت ديفوار، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

هدف الشوط الوحيد سجله إيمليو إنسوي بالدقيقة 42، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بينما ألغي الحكم هدف بالدقيقة الأخيرة لصالح إبراهيما سنجاري بعد تسلل على لاعب وسط كوت ديفوار.

وفي نفس التوقيت وبنفس المجموعة، اقترب منتخب نيجيريا من التأهل بعد التقدم على غينيا بيساو بهدف بالدقيقة 36 عن طريق مدافع الخصم في مرماه.

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إبيمبي الأولمبي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات beIN Sports بشكل حصري، من خلال قناة beIN AFCON 1.

تشكيل كوت ديفوار أمام غينيا الإستوائية

أما عن تشكيل كوت ديفوار أمام غينيا الإستوائية، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينجو - جيسلان كونان - بولي - إيفان نديكا

خط الوسط: فرانك كيسي - سيكو فوفانا - إبراهيما سنجاري

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - كوامي - دياكيتي

ويأمل كوت ديفوار في تحقيق الانتصار ولا شيء سواه، من أجل تفادي خروج مبكر مذل من بطولة يستضيفها على أراضيه، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام نيجيريا بهدف نظيف، حيث يملك في جعبته 3 نقاط جمعهم من فوز على غينيا بيساو.

أما غينيا الإستوائية، فهو أحد المنتخبات التي تُقدم مستوى جيد ومفاجئ في تلك البطولة، بعد تعادله مع نيجيريا، ومن ثم انتصار برباعية على غينيا بيساو بأربعة أهداف لهدفين، ويأمل لتأمين صعوده للدور المقبل.

وفي نفس التوقيت، سيكون منتخب نيجيريا بقيادة مدربه البرتغالي بيسيرو، في نزهة نظريا، عندما يواجه غينيا بيساو.

وتمكن منتخب نيجيريا المدعم بنجمه الأول فيكتور أوسيمين، من الحصول على 4 نقاط، ليقترب من التأهل عن المجموعة الأولى، أملًا في العودة لمنصات التتويج من جديد.