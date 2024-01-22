الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

كشف الفرنسي جان لويس جاسيت، المدير الفني لـ كوت ديفوار، عن تشكيل فريقه وذلك لملاقاة غينيا الاستوائية، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا الإستوائية والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إبيمبي الأولمبي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات beIN Sports بشكل حصري، من خلال قناة beIN AFCON 1.

تشكيل كوت ديفوار أمام غينيا الإستوائية

أما عن تشكيل كوت ديفوار أمام غينيا الإستوائية، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينجو - جيسلان كونان - بولي - إيفان نديكا

خط الوسط: فرانك كيسي - سيكو فوفانا - إبراهيما سنجاري

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - كوامي - دياكيتي

ويأمل كوت ديفوار في تحقيق الانتصار ولا شيء سواه، من أجل تفادي خروج مبكر مذل من بطولة يستضيفها على أراضيه، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام نيجيريا بهدف نظيف، حيث يملك في جعبته 3 نقاط جمعهم من فوز على غينيا بيساو.

أما غينيا الإستوائية، فهو أحد المنتخبات التي تُقدم مستوى جيد ومفاجئ في تلك البطولة، بعد تعادله مع نيجيريا، ومن ثم انتصار برباعية على غينيا بيساو بأربعة أهداف لهدفين، ويأمل لتأمين صعوده للدور المقبل.

وفي نفس التوقيت، سيكون منتخب نيجيريا بقيادة مدربه البرتغالي بيسيرو، في نزهة نظريا، عندما يواجه غينيا بيساو.

وتمكن منتخب نيجيريا المدعم بنجمه الأول فيكتور أوسيمين، من الحصول على 4 نقاط، ليقترب من التأهل عن المجموعة الأولى، أملًا في العودة لمنصات التتويج من جديد.

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