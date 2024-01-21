ريال مدريد يحقق انتصارًا قاتلًا على ألميريا فى الدورى الإسبانى

حقق ريال مدريد انتصارًا قاتلًا على ضيفه ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023-2024.

باغت فريق ألميريا مضيفه بهدف أول في الدقيقة الأولى عن طريق لارجي رامازاني، أعقبه زميله إدجار جونزاليز بهدف ثانٍ في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

لاعبو ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتعديل في الشوط الثاني، حتى استطاعوا تسجيل الهدف الأول عن طريق الإنجليزي جود بيلينجهام من ركلة جزاء.

وسجل سيرجيو أريباس هدفًا لـ ألميريا في الدقيقة 63 لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي تعرض جود بيلينجهام للضرب من لاعب الخصم.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء أيضًا.

استمرت محاولات ريال مدريد، حتى تمكنوا من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 99 عن طريق داني كارفاخال من متابعة مميزة لرأسية بيلينجهام، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 6 نقاط في المركز العشرين والأخير.