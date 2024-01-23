الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الثالثة.. مصر بلا أى انتصار فى دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

لم يحدث من قبل أن تعادل منتخب مصر في كل مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

لأول مرة التعادل في 3 جولات

لكن في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج في المجموعة الثانية تعادلت مصر في الجولات الثلاثة مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والمدهش أنها بنفس النتيجة هدفين لمثلهما على الترتيب.

كيف تأهلت مصر إلى دور الـ16 بـ3 نقاط؟

المدهش أيضا أن بالنقاط الثلاثة هذه تمكنت مصر من التأهل إلى دور الـ16 بصفتها وصيفة المجموعة بعد أن خدمتها نتيجة المباراة الأخرى التي جمعت بين منتخبي غانا وموزمبيق، في الجولة الثالثة إذ انتهت بالنتيجة المثالية لها، وهي التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ليصبح في رصيد كل من غانا وموزمبيق نقطتين فقط.

أما في حالة انتصار أي من المنتخبين كانت المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سيدخل في حسابات اختيار أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الستة.

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ماذا تفعل مصر حين تحل وصيفة في مجموعتها بكأس أمم أفريقيا؟

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 ومواعيد كأس أمم أفريقيا

التأهل لأول مرة دون انتصار في دور المجموعات

عموما هذه هي المرة الثالثة التي تعجز فيها مصر عن تحقيق أي انتصار في دور المجموعات ولكن المرتين السابقتين فشلت في الصعود وودعت من دور المجموعات إذ كانت المرة الأولى في نسخة 1990 التي استضافتها الجزائر، ولم تتمكن مصر من جمع نقطة واحدة لتقبع في قاع المجموعة الأولى إذ تلقت 3 هزائم على يد منتخبات ساحل العاج بنتيجة 1 – 3 في الجولة الأولى، ونيجيريا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية، والجزائر بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة.

المرة الثانية

المرة الثانية كانت في نسخة 1992 التي احتضنتها السنغال، وتذيلت مصر المجموعة الرابعة بلا رصيد من النقاط إذ تعرضت لخسارتين بنفس النتيجة هدف دون مقابل أمام منتخبي زامبيا، وغانا في الجولتين الأولى، والثانية.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية المنتخب الوطني روي فيتوريا دور المجموعات

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