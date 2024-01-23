ماذا تفعل مصر حين تحل وصيفة في مجموعتها بكأس أمم أفريقيا؟

من أصل 26 مشاركة لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو الأكثر مشاركة، حل وصيفا في مجموعته في 8 نسخ.

جاءت مصر في المركز الثاني في المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج برصيد 3 نقاط فقط دون أن تتمكن من تحقيق أي انتصار من 3 تعادلات بنفس النتيجة هدفين لمثلهما مع منتخبات موزمبيق، وغانا، والرأس الأخضر على الترتيب.

فماذا كانت تحقق مصر حين تحل وصيفة في مجموعتها في 7 نسخ ماضية؟

1963

أول مرة احتلت مصر المركز الثاني في مجموعتها كانت في نسخة 1963 التي نظمتها غانا في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط جمعتها من الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة كبيرة 6 – 3 في الجولة الأولى، والتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما مع منتخب السودان.

حصلت مصر على الميدالية البرونزية بانتصارها على منتخب إثيوبيا بنتيجة ثلاثية نظيفة.

1976

المرة الثانية كانت في نسخة 1976 التي استضافتها إثيوبيا في المجموعة الأولى بـ4 نقاط حصدتها من الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لمثله مع منتخبي غينيا، وإثيوبيا في الجولتين الأولى، والثالثة على التوالي.

لكن في الدور النهائي قبعت في قاع المجموعة.

1980

المرة الثالثة كانت في نسخة 1980 التي احتضنتها نيجيريا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جنتها من انتصارين بنفس النتيجة 2 – 1 على منتخبي ساحل العاج، وتنزانيا في الجولتين الأولى، والثانية على الترتيب، ولم تتعادل لكنها انهزمت على يد نيجيريا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثالثة.

في دور قبل النهائي أقصتها الجزائر بضربات ترجيحية 2 – 4 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما.

فقدت مصر المركز الثالث بهزيمتها أمام منتخب المغرب بنتيجة هدفين دون مقابل.

1996

المرة الرابعة كانت في نسخة 1996 في جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى إذ جمعت 6 نقاط من الانتصار في مباراتين على كل من منتخب أنجولا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الأولى، ومنتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة، ولم تتعادل إنما تلقت هزيمة على يد منتخب الكاميرون بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

في دور الثمانية أطاح بها منتخب زامبيا بعد أن هزمها بنتيجة 1 – 3.

1998

المرة الخامسة كانت في نسخة 1998 التي نظمتها بوركينا فاسو في المجموعة الرابعة إذ حصدت 6 نقاط من الفوز في لقاءين على منتخبي موزمبيق بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى، وزامبيا بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، ولم تتعادل لكنها خسرت أمام المغرب بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة.

في دور ربع النهائي تجاوز ساحل العاج بضربات ترجيحية 5 – 4 بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

في دور الأربعة تخطى منتخب بوركينا فاسو بالفوز عليها بنتيجة هدفين دون رد.

في المباراة النهائية تغلب على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين دون مقابل.

2002

المرة السادسة كانت في نسخة 2002 التي استضافتها مالي في المجموعة الرابعة إذ جنت 6 نقاط من انتصارين، الأول على منتخب تونس بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية، والثاني على زامبيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة، ولم تتعادل إنما تعرضت لخسارة أمام منتخب السنغال بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى.

في دور ربع النهائي خرجت على يد الكاميرون بخسارتها بنتيجة هدف دون مقابل.

2021

المرة السابعة كانت في النسخة الماضية التي احتضنتها الكاميرون في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعتها من فوزين بنفس النتيجة هدف نظيف على منتخبي غينيا بيساو، والسودان في الجولتين الثانية، والثالثة على الترتيب، ولم تتعادل لكنها انهزمت على يد نيجيريا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى.

في دور الـ16 تجاوزت ساحل العاج بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

في دور ربع النهائي تخطت المغرب بالفوز عليها بنتيجة 2 – 1.

في دور نصف النهائي اجتازت الكاميرون بضربات ترجيحية 3 – 1 بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

لكن في المباراة النهائية خسرت أمام السنغال بضربات ترجيحية 2 – 4 بعد نهاية اللقاء بالتعادل دون أهداف.

إذ حين حلت مصر وصيفة في مجموعاتها حصلت على اللقب مرة، والميدالية الفضية مرة، والميدالية البرونزية مرة، واحتلت المركز الرابع مرة، وخرجت من دور الثمانية مرتين.