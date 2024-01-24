عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل تواجده على معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

قال محمد صابر، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بداية من يوم 7 أكتوبر، كانت المشاهد في غزة مأسوية، مؤكدًا أنه فور إعطاء الرئيس السيسي تعليماته للتحالف الوطني بتجميع المساعدات تم العمل عليها.

وأضاف “صابر”، خلال لقائه في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه خلال 48 ساعة استطاع التحالف أن يجمع كميات كبيرة من المواد الغذائية والمياه والبطاطين، ولم نكن ندرك وقتها أننا سنصل مع القافلة لـمعبر رفح.

مساعدة أهل العريش لهم

وأوضح أنهم تحركوا ووصلوا للعريش وظلوا بها ليومين وتم وضع المساعدات على بلاتات خشبية بمساعدة أهالي العريش، وتحركوا للمعبر واعتصموا هناك لأربعة أيام حتى وصل ممثل الأمم المتحدة ومن اليوم الثاني دخل أول 50 شاحنة وكان كل ما يهمهم كتحالف هو إدخال المساعدات لغزة بأي طريقة.