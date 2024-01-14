الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالشئون الدولية يكشف دليلًا يدين إسرائيل بشأن أكاذيبها فيما يخص معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال الدكتور أسامة السعيد، باحث في الشئون الدولية، إن إسرائيل دولة قامت على الكذب وأدمنته واحترفته على مدى تاريخها، كما أنها دولة صنعت بكذبة وأسطورة روجتها في العالم بأنها تقوم من أجل شعب بلا أرض على أرض بلا شعب.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه أسطورة زائفة روجتها إسرائيل وصنعتها على مدى سنوات طويلة، وهناك مئات وآلاف الأكاذيب التي روجتها إسرائيل على مدى تاريخها.

وأوضح أن إسرائيل لديها أدوات لتزييف الحقائق والكذب وتمريره في العالم، وشهدنا على مدار الـ 100 يوم الماضية في هذه المواجهة، والكثير من الأكاذيب المحترفة والزائفة التي سعت إسرائيل صناعتها وترويجها في العالم.

وتابع: "ما شهدناه في دفاع الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية كان متهافتا، ويكشف مدى ضعف الحجة الإسرائيلية وعدم وجود أي دوافع أو أدلة قانونية يمكن ترويجها".
وأكد أن إسرائيل دولة مذعورة في مواجهة الانتقادات التي توجه إليها، ووقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الجنائية تمثل لها تجربة مخيفة بالنسبة لهم، مااستدعى شعورا بالتنصل مما نسب إليهم من اتهامات، وهذا ترجم ما قاله وكيل دولة إسرائيل بالنسبة لسماح مصر أو عدمه بشأن دخول المساعدات.

واستطرد: إسرائيل حينما ذكرت أن مصر هي المسئولة لم تفكر مليا لأن هذا الاتهام في حد ذاته يدينها، لأن هناك 6 معابر تربط إسرائيل وفلسطين، وهذا ما يؤكد أنها مجرد أكاذيب وتضليل وتدليس للحقيقة التي يراها العالم كله.

معبر رفح فلسطين غزة قطاع غزة المساعدات إسرائيل

الأكثر قراءة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

لليوم الخامس.. أمطار "الفيضة الكبرى" تواصل هطولها على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة