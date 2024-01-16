الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: معبر رفح مخصص لدخول الأفراد وسمح بالشاحنات خلال حرب غزة

أسامة كمال
أسامة كمال

عبّر الإعلامي أسامة كمال عن احترامه لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ويرى أنه مختلف عن ما سبقوه في المنصب، موضحا أنه موظف ومرتبط بقواعد ويخترقها بحساب ولكن أدواته محدودة.

وأضاف كمال، اليوم، خلال برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر شاشة DMC أن معبر رفح لم يكن مخصّصًا لدخول الشاحنات وكان مخصصًا لعبور الأفراد فقط، منوهًا بأنه يستخدم الآن لدخول البضائع والشاحنات لمرور الشاحنات منه والسير 40 كيلو حتى معبر العوجة ليتم تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي.

وتابع "منع الشاحنات من قبل إسرائيل يحدث على مرئى ومسمع من أمريكا والأونروا، منوهًا بأن شهادات "الأونروا" أمام "العدل الدولية" مهمة جدًا، مؤكدًا أن إسرائيل هي من تعطل الشاحنات عن الوصول للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انطونيو جوتيريش دي ام سي معبر رفح البضائع الشاحنات الأونروا العدل الدولية

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