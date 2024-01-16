الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا خفض الاحتلال قواته المشاركة في حرب غزة؟.. دبلوماسي سابق يوضح

غزة
غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ جيش الاحتلال أعلن تخفيض عدد فرقه العسكرية المشاركة فيما أطلقت عليه اجتياح قطاع غزة.

وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ هناك العديد من التساؤلات المُثارة حول هذا القرار، فهل يعني قُرب نهاية العدوان على القطاع؟ أم أن الأمر يتعلق بالمخاوف الإسرائيلية من تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، وبالتالي توجيه تلك التشكيلات إلى هناك.

وأوضح، أن هناك توقعات تُشير إلى أن المصقود هو دفع تلك القوات إلى الحدود الشمالية مع لبنان استعدادًا لأي مواجهة عسكرية شاملة قد تنشب مع حزب الله.

اكسترا نيوز القضية الفلسطينية الاحتلال الفرق العسكرية قطاع غزة لبنان حزب الله اللبناني الحدود الشمالية

مواد متعلقة

أستاذ تمويل: الاستراتيجية المصرية تستهدف جذب الصناعات العالمية وتوطينها محليًا

أستاذ تمويل: الحكومة حريصة على تمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات

"القاهرة الإخبارية": الخارجية السودانية تعلن تجميد التعامل مع منظمة "الإيجاد"

نقابة الصحفيين تشكر الدولة لتسهيل دخول وائل الدحدوح مصر لتلقى العلاج

مى الصايغ: الوضع فى شمال قطاع غزة مرعب للغاية

الخارجية الألمانية: الهجمات الإيرانية على أربيل تعرض استقرار المنطقة للخطر

العاهل الأردنى يشدد على رفضه أى محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وزير الخارجية السعودى: الهجمات فى البحر الأحمر متصلة بالحرب على غزة

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

إخلاء سبيل أكبر تُجار النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الشروق على ذمة التحقيقات

القصة الكاملة لمحاولة "إماراتي" تهريب المخدرات لمصر عبر حلايب وشلاتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)