لماذا خفض الاحتلال قواته المشاركة في حرب غزة؟.. دبلوماسي سابق يوضح

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ جيش الاحتلال أعلن تخفيض عدد فرقه العسكرية المشاركة فيما أطلقت عليه اجتياح قطاع غزة.

وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ هناك العديد من التساؤلات المُثارة حول هذا القرار، فهل يعني قُرب نهاية العدوان على القطاع؟ أم أن الأمر يتعلق بالمخاوف الإسرائيلية من تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، وبالتالي توجيه تلك التشكيلات إلى هناك.

وأوضح، أن هناك توقعات تُشير إلى أن المصقود هو دفع تلك القوات إلى الحدود الشمالية مع لبنان استعدادًا لأي مواجهة عسكرية شاملة قد تنشب مع حزب الله.