الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بالأعمال التي يقوم بها الحوثيون في مضيق باب المندب حتى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن تأثر الملاحة في قناة السويس هو بسبب الهاجس الأمني والخوف من خطورة حال العبور من باب المندب.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قناة السويس هي الأكثر أمانًا وسرعةً وتوفيرًا مقارنة برأس الرجاء الصالح، مؤكدًا أنه يجعل السفن تستغرق وقت أطول يصل إلى 15 يومًا، ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين.

وأوضح أن حجم تأثر الملاحة في قناة السويس خلال النصف الأول شهر يناير الجاري بنسبة 30 % في عدد السفن، 41 % من الحمولة و41 % من العائدات، مشيرًا إلى أن كل الشركات أكدت تعليق العبور في قناة السويس بشكل مؤقت لحين إشعار آخر وليس تحويلا دائما.

 

صالة التحرير صدى البلد الحوثيون قناة السويس باب المندب رأس الرجاء الصالح

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