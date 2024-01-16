الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسين هريدي: مصر تتعامل مع الشأن الفلسطيني كقضية أمن قومي منذ 1948

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر منذ عام 1948 وقبل هذا العام في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، يسجله التاريخ بأحرف من نور، مؤكدًا أن الدور المصري بعد 7 أكتوبر 2023 سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يأتي في سياق تاريخي واستراتيجي.

وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّه منذ عام 1948 ومصر تتعامل مع الشأن الفلسطيني كقضية أمن قومي.

وأوضح أن إسرائيل التي أُقيمت غصبًا على الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني عام 1948،  تقع على حدودنا الشرقية، مشيرًا غلى أنه قبل قيام دولة إسرائيل كانت هناك خطوط سكك حديد تربط بين مصر وفلسطيني والشام، بقيام تلك الدولة تم إنشاء جدار فاصل بين مصر والمشرق العربي.

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