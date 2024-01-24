الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استهداف مواقع الصواريخ.. تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية فى العراق

الغارات الأمريكية
الغارات الأمريكية فى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها شنت غارات جوية أحادية الجانب ضد 3 منشأت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضافت القيادة المركزية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن هذه الغارات جاءت ردًا على هجمات هذه الفصائل بما في ذلك الهجوم على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق في 20 يناير واليوم في 24 يناير.

ولفتت إلى أن الضربات استهدفت مقار لكتائب حزب الله ومواقع تخزين الصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات المسيرة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بوقوع قتيليــن في الضربات الأمريكية التي استهدفت فصائل موالية لإيران في العراق.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن شن ضربات جوية على مواقع متفرقة في جنوب وغرب العراق تستهدف مواقع لجماعات مدعومة من إيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الضربات ضد الفصائل في العراق ردًا على الهجمات ضد القوات الأمريكية.

فيما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن واشنطن شنت 3 ضربات على منشآت في العراق تستخدمها جماعة مدعومة من إيران.

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

عاجل.. كتائب القسام تنشر مقطعا لعملية مخيم المغازى ومقتل 21 عسكريًا إسرائيليًا

عاجل.. استهداف مواقع الصواريخ.. تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية فى العراق

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار