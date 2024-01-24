أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات كونها جزءًا أساسيًا من مائدة الأسر المصرية ومصدرًا أساسيًا للبروتين ويشهد صعودًا في بورصة الدواجن الأيام الأخيرة، مع ذروة فصل الشتاء، ما تسبب في نفوق عدد كبير من الدواجن ومع زيادة الإقبال على الشراء زاد السعر نسبيًا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

وسجلت أسعار الفراخ صعودا جديدا خلال تعاملات البورصة العمومية اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، خلال منتصف تداولات بورصة الدواجن والمحال التجارية، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ بقيمة جنيه واحد، بينما بلغ سعر كيلو البانيه 180 جنيهًا.

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم الخدمات المستمر للقراء، يقدم لكم أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، حسب الأسعار المعلنة في عدد من المحال التجارية في عدة مناطق داخل محافظة الجيزة، وفيما يلي الأسعار:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء للمستهلك

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء ارتفاعًا جديدًا داخل بورصة الدواجن، حيث وصل إلى حوالي 69 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية ليصل إلى حوالي 76 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء للمستهلك

ارتفع سعر الفراخ الساسو بشكل جديد اليوم الأربعاء، حيث سجل في بورصة الدواجن حوالي 75 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المحال التجارية، ووصل إلى حوالي 83 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

كما سجل سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء تراجعًا طفيفًا داخل بورصة الدواجن، ليسجل نحو 100 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي داخل المحال التجارية، ليسجل نحو 122 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الأربعاء 24-1-2024

تواصل استقرار أسعار البيض الأحمر في بورصة الدواجن بين 128 و130 جنيها للكرتونة، ويصل سعره للمستهلك بنحو 136 جنيها.

كما استمر سعر البيض الأبيض في التراوح بين 128 و129 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، وسعره للمستهلك يبلغ 132 جنيها.

وبالنسبة للبيض البلدي، فقد استمر سعره بين 140 و142 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن، وارتفع سعره للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

سعر البط اليوم الأربعاء 24-1-2024

- البط البغال: 40 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

- البط المسكوفي: 50 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

- البط الفرنساوي: 40 جنيهًا مصريًا في المتوسط.

- البط الفرنساوي بيور: 40 جنيهًا مصريًا في المتوسط.



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